  • Новость часаЭксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

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    16 июля 2026, 10:16 • Новости дня

    Иранские военные сбили американский беспилотник над Эндимешком

    Press TV: Иранские военные сбили американский беспилотник над Эндимешком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны, сообщает телеканал Press TV.

    Системы противовоздушной обороны Ирана ликвидировали беспилотный летательный аппарат на юго-западе государства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне масштабного обострения ситуации в регионе.

    «Американский дрон типа MQ-9 был сбит над Эндимешком продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил КСИР», – отмечается в сообщении. Кроме того, средства защиты неба активировались в нескольких районах Тегерана.

    Накануне Центральное командование США объявило о старте очередной серии атак по иранской территории. Удары направлены на снижение военного потенциала республики, который якобы применяется для нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили около 140 иранских целей в рамках третьей серии ударов.

    Весной системы противовоздушной обороны исламской республики уничтожили четвертый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper.

    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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    15 июля 2026, 18:07 • Новости дня
    Военные США перехватили два судна около иранского порта

    Военные США пресекли прорыв морской блокады портов Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские подразделения принудительно изменили маршрут кораблей, пытавшихся нарушить недавно возобновленный режим изоляции морских гаваней исламской республики.

    Военнослужащие Соединенных Штатов пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана, передает ТАСС. Инцидент произошел вскоре после восстановления жестких ограничений на доступ к гаваням ближневосточного государства.

    «С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить», – говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих. Месяцем ранее военные США перенаправили в Ормузском проливе 141 коммерческое судно.

    Американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

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    15 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    США начали вторую за день волну ударов по Ирану

    Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана, угрожающие безопасному судоходству в Ормузском проливе, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

    Американское Центральное командование объявило о проведении масштабных атак, передает РИА «Новости». Операция направлена на нейтрализацию объектов, представляющих опасность для торгового флота на Ближнем Востоке.

    «В 15.00 по восточному времени США американские вооруженные силы начали операции в рамках второй за сегодняшний день волны ударов по Ирану. Целями ударов являются военные возможности Ирана, используемые для создания угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив», – говорится в официальном заявлении ведомства в социальной сети X.

    Ранее американские военные предприняли первую за сегодняшний день серию атак по иранским объектам.

    Накануне Центральное командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по территории республики.

    В минувшие выходные американские силы поразили около 140 военных целей в Иране.

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    15 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз

    Кандидат на пост главы Нацразведки США Клейтон назвал РФ, КНР и Иран угрозами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Джей Клейтон, претендующий на пост директора Национальной разведки США, перечислил основные угрозы безопасности государства, в число которых. по его мнению, входят Россия, Китай и Иран.

    Кандидат на пост директора американской национальной разведки Джей Клейтон считает, что Россия, Китай и Иран входят в число главных угроз безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса, Клейтон назвал терроризм первостепенной угрозой национальной безопасности. «С моей точки зрения, терроризм – из многих источников», – отметил он.

    Помимо терроризма, кандидат выделил контрабанду наркотиков в США, особенно синтетического опиоида фентанила. Также он упомянул союз картелей и вооруженных сил в некоторых странах.

    Заместитель председателя комитета Марк Уорнер выразил разочарование тем, что Клейтон поместил Россию, Китай и Иран после контрабанды наркотиков. В ответ Клейтон пояснил, что не расставлял угрозы по степени важности. О выдвижении Клейтона на этот пост Дональд Трамп объявил 11 июня, теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти отнесли наркокартели и исламистов к источникам основных террористических угроз.

    Также администрация США признала Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке. Ранее национальная разведка объявила Россию самой активной иностранной угрозой для американских выборов.

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    15 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива

    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива из-за эскалации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне обострения вооруженного противостояния между США и Ираном в МИД россиянам настоятельно советуют держаться подальше от военных объектов на Ближнем Востоке.

    МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Дипломатическое ведомство выпустило официальное предупреждение для соотечественников в связи с растущей напряженностью в регионе.

    Граждан просят проявлять максимальную осторожность. «Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах», – говорится в заявлении министерства.

    Эскалация конфликта началась 8 июля после серии американских атак по иранской территории. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранским военным объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Израиль выразил готовность присоединиться к американским ударам.

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    16 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране

    WSJ: Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявляет о предпочтении дипломатического подхода, на этой неделе ему рассказали о возможных вариантах разрешения иранского вопроса, включая использование сухопутных войск и бомбардировку горы Пикакс.

    Трамп склоняется к расширению военной операции США в Иране после нескольких дней брифингов с участием высокопоставленных помощников, сообщили американские официальные лица изданию Wall Street Journal (WSJ).

    «Варианты включают усиление авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива и бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ», – сказано в статье.

    Вечером во вторник Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузского пролива с использованием американских войск, отмечает газета.

    Также среди вариантов рассматривали возможную бомбардировку туннельного комплекса на горе Пикакс, объекта, связанного с ядерным оружием, который США еще не атаковали.

    Расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты, также остается возможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России. Иран отказался соблюдать меморандум с США. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 06:09 • Новости дня
    Press TV: Иран атаковал военные объекты США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ответные удары по стратегическим объектам американской военной инфраструктуры на территории ближневосточного государства, сообщает Press TV.

    Иранские вооруженные силы атаковали системы связи и хранилища топлива американских военных на иорданской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    «Армия Ирана заявила, что целями ее ударов в ответ на агрессию противника стали системы связи и топливные хранилища военных США в Иордании», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан».

    Ранее баллистические ракеты разрушили центр управления войсками на американской базе Аль-Азрак.

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    15 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает прекратить удары в зоне Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия выразила крайнюю обеспокоенность из-за возобновления военных действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива, призвав стороны к мирным переговорам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта в Персидском заливе, передает ТАСС.

    «Мы крайне обеспокоены возобновлением военных действий в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Непредсказуемый ход событий ставит под угрозу перспективу мирного решения конфликта», – отметила дипломат.

    Захарова призвала все стороны отказаться от логики конфронтации и вернуться к переговорам. Она подчеркнула нежизнеспособность подхода «эскалация в ответ на эскалацию», который наносит ущерб гражданскому населению, экономике и работе стратегических водных артерий. Решающую роль в урегулировании ситуации, по мнению представителя МИД РФ, должны сыграть страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность новым витком военных действий вокруг Ирана. Дипломатическое ведомство рекомендовало гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Соотечественников попросили воздержаться от распространения в социальных сетях кадров работы систем противовоздушной обороны.

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    15 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков связал невнимание США к Украине с «деградацией» в Персидском заливе

    Песков связал невнимание США к Украине с деградацией в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, что заставило Вашингтон переключить фокус внимания с киевского направления, США сейчас не до Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние ближневосточного кризиса на внешнеполитические приоритеты Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По его словам, американское руководство сейчас вынуждено заниматься проблемами в совершенно другом регионе.

    «Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.

    В мае глава МИД Сергей Лавров заявил о потере интереса Соединенных Штатов к украинскому кризису.

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    15 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты в среду начали новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов предприняли очередную серию атак по иранским объектам. По данным американского командования, действия направлены на снижение военного потенциала ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 6.00 по времени Восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», – говорится в официальном заявлении военных.

    Как сообщается, целью операции является ослабление боевых возможностей страны. Американская сторона заявляет, что Иран якобы использовал этот потенциал для осуществления нападений на коммерческие и другие суда в акватории Ормузского пролива.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных атак по иранской территории. До этого американские военные атаковали цели в Иране третью ночь подряд.

    В понедельник на южном побережье Ирана зафиксировали более десяти взрывов.

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    16 июля 2026, 09:52 • Новости дня
    Иран заявил о мощном ударе по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о нанесении ударов по военным объектам США на расположенной в Бахрейне базе Шейх-Иса.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на военную базу Шейх-Иса, передает ТАСС. Атака стала частью масштабной наступательной операции.

    «В рамках десятой волны операции «Наср-2», под священным кодовым названием «Я Али Асгар (мир ему)» совершили мощную атаку на американскую базу в Шейх Иса в Бахрейне и полностью уничтожили радар обнаружения и контроля воздушного пространства, а также насосную станцию топливных резервуаров вражеских самолетов», – говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

    Иранская сторона подчеркивает, что данные действия стали закономерным ответом на нападения на прибрежные объекты. Ранее фиксировались удары по гражданской инфраструктуре, среди которых оказались детский онкологический госпиталь и завод по производству воды для паломников.

    Незадолго до инцидента местные власти объявили воздушную тревогу. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало население сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее иранские беспилотники атаковали позиции американских военнослужащих на территории базы Шейх-Иса.

    Позже Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам ракет на авиабазе США в Иордании.

    Накануне вооруженные силы исламской республики уничтожили центр тылового обеспечения американской армии в Кувейте.

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    16 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    Иордания заявила о перехвате восьми иранских ракет

    Al-Jazeera: Системы ПВО Иордании перехватили восемь выпущенных Ираном ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Иордании перехватили восемь иранских ракет, жертв нет, сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Вооруженные силы Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет, выпущенных по королевству, передает РИА «Новости». По данным телеканала Al-Jazeera, военные смогли избежать жертв и материального ущерба в результате атаки.

    Военные источники подтвердили, что обломки сбитых снарядов упали в нескольких местах и сейчас находятся под контролем специалистов.

    Ранее, начиная с восьмого июля, американские военные провели серию атак на Иран. Центральное командование ВС США объясняло эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские силы нанесли ответные удары по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.

    Иорданские средства противовоздушной обороны поразили три баллистические ракеты со стороны Ирана.

    Иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам ракет на американской авиабазе «Принц Хасан».

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    16 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Посол Ирана: США потерпели поражение в попытках контролировать Ормузский пролив

    Посол Ирана Рузбехани: США проиграли в попытках контролировать Ормузский пролив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не смог установить контроль над стратегически важным водным путем, столкнувшись с растущим оборонительным и геополитическим превосходством Тегерана, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

    Соединенные Штаты фактически потерпели поражение в попытках управлять Ормузским проливом. Посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани подчеркнул, что американская армия оказалась в глубоком стратегическом тупике из-за растущего превосходства исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна «раскаленному шару», находится в руках политиков и стратегов Белого дома, и каждая секунда, потраченная на ее сдерживание, влечет за собой все большие потери как в плане репутации, так и в материальном плане», – отметил дипломат.

    По словам Рузбехани, опасная игра Вашингтона с возобновлением ударов по иранской территории достигла точки невозврата. Прежние заявления об абсолютном контроле над Персидским заливом и миф о незаменимости американских авианосцев уступают место новым реалиям, в которых Тегеран демонстрирует неоспоримое ракетное и геополитическое превосходство.

    Дипломат добавил, что новый баланс сил лишает американскую армию возможности начать полноценную военную операцию против Ирана или отступить без потери лица. Очевидное бессилие США лишь усиливает опасения, что любая случайность в проливе может спровоцировать разрушительную региональную войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон приготовился к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

    Иранские власти пообещали немедленный ответ на любые американские провокации в данной акватории.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных атаках на коммерческие суда.

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    Нападение США на Иран возобновилось из-за больших денег

    Новый этап войны между США и Ираном обещает стать более жестоким, чем предыдущий, несмотря на утрату Израилем роли главного подстрекателя. Теперь конфликт упирается в деньги, точнее, в то, кто эффективнее сможет извлекать из бойни прибыль: иранский Корпус стражей Исламской революции или Дональд Трамп. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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