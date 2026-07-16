Press TV: Иранские военные сбили американский беспилотник над Эндимешком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы противовоздушной обороны Ирана ликвидировали беспилотный летательный аппарат на юго-западе государства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне масштабного обострения ситуации в регионе.

«Американский дрон типа MQ-9 был сбит над Эндимешком продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил КСИР», – отмечается в сообщении. Кроме того, средства защиты неба активировались в нескольких районах Тегерана.

Накануне Центральное командование США объявило о старте очередной серии атак по иранской территории. Удары направлены на снижение военного потенциала республики, который якобы применяется для нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак на объекты инфраструктуры Ирана.

Несколькими днями ранее американские военные поразили около 140 иранских целей в рамках третьей серии ударов.

Весной системы противовоздушной обороны исламской республики уничтожили четвертый по счету американский беспилотник MQ-9 Reaper.