Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

Украинский парламент отправил в отставку премьера страны Юлию Свириденко и весь украинский кабмин. Инициатива отставки правительства принадлежит Зеленскому. Зачем это ему нужно?

Вероятно, Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. Федоров свою отставку подтвердил. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

Люди из команд Зеленского и Фёдорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки.

Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами. Которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти. Британское издание The Economist пишет об остром конфликте между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, министр пытался добиться отставники Сырского, но Зеленский выступил против.

Зеленский и его окружение ждали от Федорова реформ в армии, главным в которых должно было стать привлечение людей в ряды ВСУ на добровольной основе, чтобы отказаться от тотальной мобилизации. Они надеялись на снижение напряжения в обществе из-за «бусификации». Бунт во Львове из-за действий ТЦК не мог не напугать украинскую власть. Зеленский назвал эти события «очень плохой историей». Конечно, в Киеве боятся, что такие «истории» могут повторятся в других городах. Ни украинский пропагандистский нарратив о переломе в войне, ни обещания новых реформ в армии, ни репрессии не могут заставить людей идти в армию, а к тцкашникам граждане относятся как к палачам (которыми они и являются). Окружение Зеленского видит в этом вину Федорова, который не справился с поставленной задачей.

Если цель – отставка Федорова, то почему Зеленский просто не заставил его написать заявление об уходе с должности, как это было в случае с предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым? Или парламент не отправил его в отставку принудительно? Отправить в отставку одного Федорова – плевок в лицо глобалистов, которые продвинули его на должность, а этого зависимый от них Зеленский позволить себе не может. Другое дело – убедить «глобалистский обком», что Федоров провалил работу, и львовский бунт будет важным аргументом в пользу этого. Но глобалисты все равно захотят видеть во главе министерства обороны человека, который их устроит. Таким персонажем может стать нынешний глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (в списке террористов в России).

В украинских соцсетях появилась версия, что Зеленский задумал большую рокировку. Свириденко станет главой офиса, Буданов министром обороны, а Федоров вице-премьером в новом правительстве, но без реальной власти. Таким образом, Зеленский собирается укрепить свою власть. Правда, Буданов раздражает его не меньше, чем Федоров, но, видимо, лишить его реальной власти Зеленский намерен потом.

Если Свириденко станет главой офиса, это будет означать де-факто возвращение на эту должность Андрея Ермака, так как Свириденко – его креатура. Но есть и другой вариант развития карьеры Свириденко. Она станет послом Украины в США, сменив на этом посту Ольгу Стефанишину, которая оказалась фигурантом коррупционного скандала. Должность посла в США, конечно, важная, но по наличию реальной власти ни с постом премьера, ни с должностью главы офиса не сравнится. И перемещение Свириденко на работу в Вашингтон будет сигналом, что аппаратный вес Ермака значительно снизился. Должность премьера, скорее всего, займет руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, который считается человеком, на 100% преданным «семье Зеленского», только ранее он был креатурой «дворцовой группировки» Кирилла Миндича, а не Ермака. Вероятно, после бегства Миндича Корецкий ориентируется на кого-то другого, возможно, на самого Зеленского.

Коррупционные скандалы на Украине меняют «политическую пьесу». Одни персонажи выбывают из шоу, а другие получают главные роли и пытаются переписать сценарий под себя. Это сопряжено с борьбой и интригами. Отставка правительства является индикатором усиления противоречий внутри украинского политикума. Дальнейшая судьба Свириденко покажет, сохранил Ермак свое теневое влияние или его эпоха подходит к концу.

Зеленский хочет уменьшить контроль глобалистов, отправив Федорова в отставку, но при этом не вызвав их гнев. Но это может иметь обратный эффект, как было в ситуации, когда Ермак попытался взять под контроль антикоррупционную ветвь власти. В результате ответных действий глобалистов и антикоррупционных органов политические позиции «семьи Зеленского» были значительно подорваны. Возможно, и сейчас мы будем наблюдать новое наступление на позиции Зеленского, активизацию оппозиции, создание новой коалиции и формирование правительства, не подконтрольного «семье Зеленского». А это приведет к очередной серьезной политической «войне».

Подобные противостояния премьера и президента (Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Виктор Янукович) в истории Украины уже были, и привели к управленческому хаосу. Учитывая, в каком положении Украина сейчас, такое противостояние амбициозных политиков может ее добить как государство.