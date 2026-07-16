  • Новость часаМинобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    @ Andrea Calandra/imago-images, imago-images, Press Service Of The President /Global Look Press

    16 июля 2026, 08:40 Мнение

    Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Россия обеспечит себя и мир металлами будущего
    МИД: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом

    Украинский парламент отправил в отставку премьера страны Юлию Свириденко и весь украинский кабмин. Инициатива отставки правительства принадлежит Зеленскому. Зачем это ему нужно?

    Вероятно, Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. Федоров свою отставку подтвердил. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

    Люди из команд Зеленского и Фёдорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки.

    Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами. Которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти. Британское издание The Economist пишет об остром конфликте между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, министр пытался добиться отставники Сырского, но Зеленский выступил против. 

    Зеленский и его окружение ждали от Федорова реформ в армии, главным в которых должно было стать привлечение людей в ряды ВСУ на добровольной основе, чтобы отказаться от тотальной мобилизации. Они надеялись на снижение напряжения в обществе из-за «бусификации». Бунт во Львове из-за действий ТЦК не мог не напугать украинскую власть. Зеленский назвал эти события «очень плохой историей». Конечно, в Киеве боятся, что такие «истории» могут повторятся в других городах. Ни украинский пропагандистский нарратив о переломе в войне, ни обещания новых реформ в армии, ни репрессии не могут заставить людей идти в армию, а к тцкашникам граждане относятся как к палачам (которыми они и являются). Окружение Зеленского видит в этом вину Федорова, который не справился с поставленной задачей.

    Если цель – отставка Федорова, то почему Зеленский просто не заставил его написать заявление об уходе с должности, как это было в случае с предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым? Или парламент не отправил его в отставку принудительно? Отправить в отставку одного Федорова – плевок в лицо глобалистов, которые продвинули его на должность, а этого зависимый от них Зеленский позволить себе не может. Другое дело – убедить «глобалистский обком», что Федоров провалил работу, и львовский бунт будет важным аргументом в пользу этого. Но глобалисты все равно захотят видеть во главе министерства обороны человека, который их устроит. Таким персонажем может стать нынешний глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (в списке террористов в России).

    В украинских соцсетях появилась версия, что Зеленский задумал большую рокировку. Свириденко станет главой офиса, Буданов министром обороны, а Федоров вице-премьером в новом правительстве, но без реальной власти. Таким образом, Зеленский собирается укрепить свою власть. Правда, Буданов раздражает его не меньше, чем Федоров, но, видимо, лишить его реальной власти Зеленский намерен потом.

    Если Свириденко станет главой офиса, это будет означать де-факто возвращение на эту должность Андрея Ермака, так как Свириденко – его креатура. Но есть и другой вариант развития карьеры Свириденко. Она станет послом Украины в США, сменив на этом посту Ольгу Стефанишину, которая оказалась фигурантом коррупционного скандала.  Должность посла в США, конечно, важная, но по наличию реальной власти ни с постом премьера, ни с должностью главы офиса не сравнится. И перемещение Свириденко на работу в Вашингтон будет сигналом, что аппаратный вес Ермака значительно снизился. Должность премьера, скорее всего, займет руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, который считается человеком, на 100% преданным «семье Зеленского», только ранее он был креатурой «дворцовой группировки» Кирилла Миндича, а не Ермака. Вероятно, после бегства Миндича Корецкий ориентируется на кого-то другого, возможно, на самого Зеленского.

    Коррупционные скандалы на Украине меняют «политическую пьесу». Одни персонажи выбывают из шоу, а другие получают главные роли и пытаются переписать сценарий под себя. Это сопряжено с борьбой и интригами. Отставка правительства является индикатором усиления противоречий внутри украинского политикума. Дальнейшая судьба Свириденко покажет, сохранил Ермак свое теневое влияние или его эпоха подходит к концу. 

    Зеленский хочет уменьшить контроль глобалистов, отправив Федорова в отставку, но при этом не вызвав их гнев. Но это может иметь обратный эффект, как было в ситуации, когда Ермак попытался взять под контроль антикоррупционную ветвь власти. В результате ответных действий глобалистов и антикоррупционных органов политические позиции «семьи Зеленского» были значительно подорваны. Возможно, и сейчас мы будем наблюдать новое наступление на позиции Зеленского, активизацию оппозиции, создание новой коалиции и формирование правительства, не подконтрольного «семье Зеленского». А это приведет к очередной серьезной политической «войне».

    Подобные противостояния премьера и президента (Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Виктор Янукович) в истории Украины уже были, и привели к управленческому хаосу. Учитывая, в каком положении Украина сейчас, такое противостояние амбициозных политиков может ее добить как государство. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Девочка с бабушкой погибли при обстреле ВСУ брянского поселка
    Кличко сообщил о мощных пожарах на складах в Киеве
    Персонал харьковской ПВО перевели в штурмовую пехоту
    НПЦ «Сварог» испытал лазерный комплекс «Перун» против беспилотников
    Греция выступила против новых санкций ЕС против российского СПГ
    Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе в США
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Россия обеспечит себя и мир металлами будущего

    Россия готова поставить еще один экономический рекорд - на этот раз в металлургии. Россия производит металлы, которые нужны всему миру и прямо сейчас. Чтобы обеспечить растущий спрос, «Норникель» готовится в этом году добыть рекордный объем руды. Почему весь мир охотится за российскими металлами, и как выиграет от этого российский бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа преувеличила надежность своего тыла

    Евросоюз запускает производство беспилотников для Украины на своей территории, выделяя на проект сотни миллионов евро и привлекая ведущие оборонные компании. Эксперты считают, что это означает новый этап вовлеченности ЕС в конфликт с Россией. Какими инструментами Москва может воздействовать на Европу, не доводя ситуацию до прямого столкновения со странами НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье

    «Скоро... мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов». Такими словами жители Латвии комментируют нарастающий экономический упадок страны. Как выглядит финансовый и производственный кризис в Прибалтике, какое отношение к нему имеет страх перед «российской агрессией» – и почему Украина только способствует разорению своих прибалтийских союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации