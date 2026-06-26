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    Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    26 июня 2026, 12:02 Мнение

    Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    На сегодняшний день два руководителя государств кровно заинтересованы в продолжении и расширении существующих вооруженных конфликтов. Один – в Восточной Европе, другой – на Ближнем Востоке. Первый – Зеленский, второй – Нетаньяху.

    Для них продолжение текущих противостояний – залог политического выживания и сохранения власти.

    Если конфликт с Россией завершится, у Зеленского и его окружения не останется аргументов против проведения президентских выборов на Украине. Победить на которых при наличии серьезных соперников у Зеленского не получится. Киевский международный институт социологии приводит результаты исследований, согласно которым 67% украинцев выступают за уход Зеленского с поста президента после окончания конфликта. Для сравнения: три года назад положительно на этот вопрос отвечали 23%.

    88% украинцев выступают за перезагрузку центральной власти.

    Такие данные социологов – приговор для Зеленского как политика и для большинства его команды. Когда начнется предвыборная кампания, оппоненты припомнят Зеленскому всё: срыв стамбульских соглашений, обещание скорой победы, тотальную и жестокую мобилизацию, зимы без отопления и света. Припомнят коррупционные дела приближенных Зеленского. Вероятно, потеряв пост президента, он и сам станет их фигурантом.

    В похожем положении оказался и Биньямин Нетаньяху. Если война с Ираном закончится миром, который можно будет трактовать как победу Тегерана, Нетаньяху как политик обречен. Ему тоже вспомнят всё: прокол израильских спецслужб 7 октября 2023 года, крушение планов Тель-Авива по свержению режима в Иране и как результат этого – геополитическое укрепление позиций Исламского государства. Лишившись поста премьера, он потеряет юридический иммунитет, и судебное преследование в отношении Нетаньяху возобновится.

    Так что и для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода.

    Что они будут делать?

    Добиваться эскалации конфликтов. 

    Судя по всему, Зеленский вознамерился втянуть в войну Белоруссию. 17 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с белорусскими школьниками в Брянской области. А 19 июня Зеленский обвинил Белоруссию в том, что она установила вдоль границы с Украиной некие ретрансляторы, которые корректируют российские удары, и дал Лукашенко неделю на то, чтоб он их убрал, иначе Украина это сделает сама. Также он выразил недовольство тем, что Белоруссия поставляет топливо со своего НПЗ в Россию.

    Есть вариант, что Зеленский просто создает «перемогу» на пустом месте. Через неделю заявит, что Минск испугался и убрал ретрансляторы, вне зависимости от того, существуют они в реальности или нет. Но более вероятно, что глава майданного режима готовит почву для атаки Белоруссии беспилотниками, а возможно, и диверсионными группами. Втягивание в конфликт Белоруссии осложнит реализацию любых существующих мирных инициатив, а может, и похоронит их.

    Конечно, начинать военные действия против Белоруссии для Зеленского – очень рискованный шаг. Минск может провести мобилизацию, увеличив армию, и начать наступление на Украину. Белоруссия в случае украинской агрессии может обратиться за помощью не только к России, но и к Китаю, и получить помощь в виде беспилотников и ракет. А воздушные удары из Белоруссии будут очень болезненными для Киева и Западной Украины в силу небольшого подлетного времени. Однако цель Зеленского затянуть и масштабировать конфликт, и он пойдет даже на безумные шаги.

    Нетаньяху кровно заинтересован в срыве перемирия между США и Ираном и в возобновлении боевых действий. И у него для этого есть инструменты: удары по Ливану и отказ армии Израиля покинуть территорию этой страны. Бомбардировка ливанской территории привела к тому, что 19 июня были сорваны переговоры США и Ирана в Швейцарии, так как Тегеран счел это нарушением перемирия. В этот же день израильский премьер заявил, что Израиль не выведет войска из Южного Ливана и будет отвечать на любое нападение «Хезболлы» на израильских военных. По информации The New York Times, спецслужбы США прогнозируют, что Израиль не прекратит боевые действия в Ливане.

    Агрессия Украины против Белоруссии, вероятно, расширит количество участников конфликта. У России не будет больше морально-политических причин воздерживаться от ударов по странам, производящим или доставляющим для Украины оружие. Может радикально измениться и позиция Китая, и он будет более глубоко вовлечен в противостояние. Нападение Украины на Белоруссию может стать катализатором расширения войны.

    К тотальной войне могут привести и действия Израиля в Ливане. Срыв перемирия приведет к новой фазе войны в Иране. Опять будет перекрыт Ормузский пролив, Иран в ответ на удары США и Израиля снова начнет бить по союзникам США в регионе, а хуситы в Йемене перекроют Баб-эль-Мандебский пролив. Эти факты сильно ударят по мировой экономике. Американцы могут решиться на наземную операцию в Иране, которая провалится, но вынудит иранцев ускорить создание ядерного оружия. Действия Израиля в Ливане приведут к вмешательству в конфликт сирийцев и стоящей за ними Турции, что масштабирует противостояние в регионе.

    Эскалация и увеличение участников конфликта как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке могут, в конце концов, привести к обмену ударами ядерным оружием между государствами, которые им обладают. Зеленский и Нетаньяху подобны безумцам, поджигающим дом, в котором живут, и им плевать, сколько людей сгорит в этом огне. 

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