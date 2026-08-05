Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

Украина военно-разведывательными методами вмешивается в политические процессы на Ближнем Востоке. ВСУ нанесли удар по иранскому сухогрузу в Каспийском море, который шел из Астрахани в иранский порт Бендер-Энзели. Один человек погиб, второй получил ранение. В Киеве заявили, что судно перевозило оружие для России, что звучит как бред – хотя бы потому, что сухогруз шел из России в Иран.

В отношениях между Украиной и Ираном начался дипломатический кризис. Тегеран обещал ответить. Западные СМИ стали писать, что Иран может нанести удар баллистическими ракетами по территории Украины. 28 июля исполняющий обязанности главы украинского МИДа Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи и заявил, что удар по сухогрузу был непреднамеренный и что Украина не хочет эскалации конфликта.

Почти одновременно с этим советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил СМИ, что иракские силовики задержали несколько групп, действовавших в интересах Украины, причастных к атакам на государственные объекты этой страны.

Но зачем Зеленскому влезать в ближневосточные игры, какой в этом смысл?

Сибига позвонил Аракчи и попытался сгладить углы в отношениях между странами 28 июля, до этого напряжение между Киевом и Тегераном только возрастало. А что еще произошло 28 июля? Зеленский встретился с Трампом. Что нужно главе майданного режима от американского лидера? Чтобы Трамп предоставил Украине вооружение, прежде всего ракеты для систем ПВО. Но не только Зеленский приехал просить оружие у Трампа. 28 июля состоялась также встреча Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который тоже просит у США ракеты для систем ПВО. То есть Зеленский и Нетаньяху – конкуренты за ресурсы, которые можно получить от Вашингтона.

Украинские и израильские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать команде, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном. На протяжении всей войны США с Ираном Белый дом хочет, чтобы европейские союзники по НАТО поддержали Америку силой оружия. В частности, отправили свои военные корабли в Ормузский пролив. Но европейцы готовы это сделать только в случае наступления мира. А тут Зеленский демонстрирует, что не боится конфликта с Тегераном и обстреливает иранское судно. Это должно было, по замыслу украинских лоббистов, поднять «акции» Украины в глазах Трампа.

Иракские СМИ полагают, что боевики, действовавшие в интересах Украины, причастны к атакам беспилотников в середине июля в районе Эрбиля на севере страны. В начале иракские власти подозревали в этих акциях проиранские группировки, что могло привести к эскалации конфликта между ними и правительственными войсками. Зачем Украине дестабилизировать ситуацию в Ираке? В этом нет никакого смысла. Но в этом заинтересованы США, они с начала войны с Ираном хотят, чтобы правительственные войска зачистили Ирак от шиитских группировок и накалить отношения между Тегераном и Багдадом. Таким образом, боевики, нанятые украинскими спецслужбами, работали на американские интересы. Судя по всему, это типичная операция под чужим флагом. Американцы светиться не хотели на случай провала – и прикрылись украинцами. Сомнительно, что украинские спецслужбы провели ее без одобрения сверху.

Кроме того, перед приездом Зеленского в Вашингтон усилиями украинских лоббистов и американских «ястребов» в некоторых американских СМИ прошла пропагандистская кампания: «Трамп любит победителей – Зеленский один из них». Суть ее была в том, чтобы убедить американских обывателей, а вероятно, и окружение Трампа, что Украина перехватила инициативу в противостоянии с Россией – а значит, Трамп должен благоволить к Зеленскому. И удар по иранскому сухогрузу очень вписывается в эту информационную картинку. А кроме оружия, Зеленскому нужно, чтобы американский президент публично заявил о несостоятельности соглашений в Анкоридже и чтобы в обеих палатах американского парламента прошел антироссийский закон «об адских санкциях», и Трамп подписал его.

Для Зеленского критически важно одержать хоть какую-то дипломатическую победу на фоне его противостояния с глобалистами на Украине и после того, как он под их давлением снял с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Продолжается давление на Зеленского с требованием вернуть Михаилу Федорову должность министра обороны. Если это произойдет, то уровень реальной власти «семьи Зеленского» значительно снизится – это будет сигнал украинской элите, что окружение Зе снова дало слабину, следовательно, клан надо добивать. Поэтому для Зеленского критически важной является поддержка со стороны Трампа, хотя бы символическая.

Получается ли у него провернуть эту комбинацию? Во время встречи с Трампом Зеленский просил у него 300 ракет для систем ПВО Patriot. Трамп сказал, что попробует помочь, но это будет трудно сделать. И это действительно трудно: по оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), у США осталось менее 1000 ракет для Patriot, а на них претендуют еще Израиль, страны Персидского залива, они нужны армии США, так что Украина вряд ли что-то получит.

От соглашений в Анкоридже Трамп тоже публично не отрекся. Что до закона «об адских санкциях», то раньше сентября конгрессмены его не примут, а подпишет его Трамп или нет, это вопрос. Равно как и неизвестно, какие у закона будут механизмы реализации, да и будет ли он вообще применен против Китая и Индии, если даже вступит в силу. Так что по факту Зеленский не привез из США ничего, что можно было бы продать обществу как победу.

А вот проблемы в отношениях с ближневосточными странами останутся. Конфликт с Ираном не исчерпан, Тегеран не принимает объяснение Киева о непреднамеренной атаке на торговое судно и требует, чтобы Украина взяла на себя ответственность за инцидент. Если Украине придется публично извинятся перед Ираном, это будет сильнейшее унижение для Зеленского. Плюс еще неизвестно, как будут развиваться отношения Киева с Багдадом. По большому счету использование украинскими спецслужбами диверсантов для терактов на территории Ирака – это достаточное основание для разрыва дипломатических отношений.