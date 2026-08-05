Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
ЦБ: Россияне с октября смогут пополнять счета в банках через сторонние банкоматы
С 1 октября россияне смогут переводить средства на собственные реквизиты с помощью терминалов сторонних финансовых учреждений благодаря Системе быстрых платежей, следует из указания Банка России.
Присоединение кредитных организаций к перспективному сервису будет носить исключительно добровольный характер, передает ТАСС.
«СБП может быть использована кредитной организацией – участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП. <…> Указание вступает в силу с 1 октября 2026 года», – говорится в документе.
Размер вносимой наличности ограничат специальными лимитами. За одну транзакцию разрешено отправлять максимум 25 тыс. рублей. В течение суток лимит составит 50 тыс. рублей, а за один месяц – не более 200 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России анонсировал внедрение функции пополнения счета наличными через банкоматы любых банков-участников Системы быстрых платежей.
Регулятор также подготовил проект новых правил для запуска международных переводов между физическими лицами по СБП.
Юрист Давид Адамс напомнил о возможности бесплатного перевода до 30 млн рублей ежемесячно между собственными счетами в разных кредитных организациях.