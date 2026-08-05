ЦБ: Россияне с октября смогут пополнять счета в банках через сторонние банкоматы

Tекст: Дарья Григоренко

Присоединение кредитных организаций к перспективному сервису будет носить исключительно добровольный характер, передает ТАСС.

«СБП может быть использована кредитной организацией – участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП. <…> Указание вступает в силу с 1 октября 2026 года», – говорится в документе.

Размер вносимой наличности ограничат специальными лимитами. За одну транзакцию разрешено отправлять максимум 25 тыс. рублей. В течение суток лимит составит 50 тыс. рублей, а за один месяц – не более 200 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России анонсировал внедрение функции пополнения счета наличными через банкоматы любых банков-участников Системы быстрых платежей.

Регулятор также подготовил проект новых правил для запуска международных переводов между физическими лицами по СБП.

Юрист Давид Адамс напомнил о возможности бесплатного перевода до 30 млн рублей ежемесячно между собственными счетами в разных кредитных организациях.