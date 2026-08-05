Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.0 комментариев
Минобороны: Уничтожение сухогрузов снизило боеспособность ВСУ
Российские войска поразили три морских судна, использовавшихся для транспортировки вооружения в интересах украинской армии, что снизило возможности ВСУ, сообщило Минобороны.
Поражение трех украинских сухогрузов в Черном море существенно снизило возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что вечером 4 августа и утром 5 августа расчеты реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» поразили суда, перевозившие грузы для украинской армии.
«В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, что существенно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения», – заявили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские расчеты беспилотников атаковали семь сухогрузов с материалами для ВСУ.
Днем ранее дроны поразили четыре транспортных судна в Николаеве и Черном море.
2 августа воздушные удары парализовали морскую логистику украинских войск.