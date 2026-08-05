Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
В результате массированной атаки по Киеву и прилегающим районам серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейса «Розетка» и «Эпицентра», промышленная инфраструктура на правом берегу Днепра, сообщили военкоры.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктурным и логистическим объектам в Киеве и Киевской области, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Пострадали многочисленные склады и предприятия.
В частности, уничтожены логистические центры компании «Новая почта» на Оболони и в Жулянах. В Броварах ликвидирован склад маркетплейса «Розетка», а на ДВРЗ – складские помещения сети «Эпицентр». Предварительные данные также указывают на повреждение или уничтожение еще одного склада «Эпицентра» в Калиновке.
Кроме того, атаке подверглись склады Novus вблизи Борщаговки. Удары пришлись по заводам и другой складской инфраструктуре на правом берегу Днепра в Киеве, что нанесло значительный урон логистике региона.
Между тем Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Max предупреждающий лозунг.
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас! Бьем, раз слов не понимают!» – говорится в публикации министерства. В ведомстве дали понять, что переходят к более жестким мерам реагирования на игнорирование интересов страны.
Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.