  • Новость часаВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
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    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    5 августа 2026, 08:21 • Новости дня

    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»

    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки по Киеву и прилегающим районам серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейса «Розетка» и «Эпицентра», промышленная инфраструктура на правом берегу Днепра, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктурным и логистическим объектам в Киеве и Киевской области, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Пострадали многочисленные склады и предприятия.

    В частности, уничтожены логистические центры компании «Новая почта» на Оболони и в Жулянах. В Броварах ликвидирован склад маркетплейса «Розетка», а на ДВРЗ – складские помещения сети «Эпицентр». Предварительные данные также указывают на повреждение или уничтожение еще одного склада «Эпицентра» в Калиновке.

    Кроме того, атаке подверглись склады Novus вблизи Борщаговки. Удары пришлись по заводам и другой складской инфраструктуре на правом берегу Днепра в Киеве, что нанесло значительный урон логистике региона.

    Между тем Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Max предупреждающий лозунг.

    «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас! Бьем, раз слов не понимают!» – говорится в публикации министерства. В ведомстве дали понять, что переходят к более жестким мерам реагирования на игнорирование интересов страны.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных аппаратов атаковали семь сухогрузов, которые доставляли материалы для ВСУ в Черноморском регионе, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотных систем «Герань-4 Сикер» успешно семь сухогрузов, доставлявших грузы для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Атаки были осуществлены по судам, находившимся в порту Николаева, а также во время их перехода морем. Удары наносились непосредственно в пределах Черноморской операционной зоны.

    Ранее ВС России поразили четыре сухогруза, использовавшихся в интересах украинской армии.

    До этого российские военные поразили четыре сухогруза в порту Николаева и акватории Черного моря.

    Днем ранее ударные дроны атаковали два транспортных корабля и переоборудованный морской буксир.

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    4 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области

    Беспилотники «Герань» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области

    «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру украинских войск в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России атаковали объект логистики украинской армии в Сумской области, применив ударные беспилотные аппараты «Герань», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска планомерно уничтожают транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также логистические узлы противника.

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили мобильную огневую группу украинских войск около населенного пункта Бурынь.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по местам производства и хранения ударных дронов.

    В июне российские военные поразили логистический центр украинской армии у города Сумы.

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    4 августа 2026, 14:46 • Новости дня
    Минобороны: В Бакшеевке были важные опорные пункты ВСУ
    Минобороны: В Бакшеевке были важные опорные пункты ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска разместили значимые оборонительные позиции в освобожденном российскими силами населенном пункте Башкеевка для сдерживания наступления в Харьковской области, заявили в Минобороны.

    Вооруженные силы Украины создали сеть важных опорных пунктов в селе Бакшеевка, которое недавно перешло под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

    Эти укрепления предназначались для замедления продвижения армии России на харьковском направлении.

    Накануне военное ведомство объявило, что подразделения группировки войск «Север» успешно освободили Бакшеевку. «В селе Бакшеевка Волчанского района у противника были расположены важные опорные пункты, которые предназначались для сдерживания наступления российских подразделений и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное Харьковской области», – уточнили в министерстве обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бежавшие из Бакшеевки украинские военные подорвались на собственных минных полях.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области.

    Перед этим бойцы группировки «Север» установили контроль над харьковским селом Украинское.

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    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

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    4 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    Российские войска расширяют буферную зону у границы в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения армии России успешно продвигаются вперед, создавая надежные полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Харьковском направлении, вынуждая противника отходить от государственной границы, передает ТАСС. Об этом официально заявили представители Министерства обороны.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут активные действия сразу на нескольких участках фронта. Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, планомерно оттесняя украинские формирования.

    Главной целью этих маневров является создание буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Подобные меры необходимы для обеспечения полной безопасности мирных жителей приграничных регионов от возможных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области. Накануне российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило об освобождении приграничного села Артельное.

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    5 августа 2026, 07:51 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам в Киеве и сухогрузам
    ВС России нанесли удар по объектам в Киеве и сухогрузам
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Целями стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и области, указало ведомство в Max.

    Эти объекты использовались для хранения и доставки различных видов вооружений. Кроме того, там производились и распределялись беспилотные летательные аппараты.

    Также южнее Одессы были атакованы три морских судна типа сухогруз. Они осуществляли доставку оружия и военного имущества для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 августа российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве.

    В конце июля армия России уничтожила столичные объекты по сборке и хранению беспилотников.

    Во вторник российские военные нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

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    5 августа 2026, 08:35 • Новости дня
    ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
    ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами большой дальности по объектам на Украине, сообщает Минобороны.

    В результате атаки были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

    В украинской столице целями стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», которые использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников средней и большой дальности. Также удар пришелся по центру «Транс-логистик», производящему дроны различных модификаций, и складу «Эпицентр», обеспечивавшему обработку товаров двойного назначения.

    В Киевской области были атакованы логистические центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и сортировочный комплекс «Новой почты». Эти объекты являлись крупными узлами по распределению и хранению беспилотников и запчастей к ним, включая продукцию иностранного производства.

    Кроме того, южнее Одессы на переходе морем российские военные поразили три сухогруза. Эти суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили высокоточным оружием склады с вооружением в Киеве и суда в Черном море.

    В результате массированной атаки серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейсов и промышленная инфраструктура.

    Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.

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    4 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    На Украине заявили о продолжающейся сутки атаке на Киев и Бровары

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги. «В Киеве прозвучали взрывы», – отмечается в сообщении профильного Telegram-канала «Новости.Live», передает РИА «Новости».

    В то же время украинские СМИ сообщили, что Бровары находятся под атакой в течение всего дня, над городом круглосуточно фиксируют реактивные беспилотники, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В Киеве часть района Оболонь осталась без электричества. По предварительным данным, перебои с электроснабжением продолжаются более двух часов. В частности, без света оказался торговый центр «Дрим Таун».

    Часть магазинов перешла на работу от генераторов, однако не все смогли их запустить. В социальных сетях также публикуются кадры поврежденной строительной и другой техники в Киеве.

    В конце июля российские реактивные беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве.

    В начале того же месяца Вооруженные силы России нанесли массированные ракетные удары по украинской столице.

    Напомним, Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.

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    4 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль пожарного расчета в Белгородской области после того, как спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара. В результате повторной атаки FPV-дрона пострадали пять сотрудников экстренной службы, они были доставлены в больницу.

    Атака на сотрудников экстренных служб произошла в момент их отъезда с места тушения пожара, передает ТАСС. Спасатели ликвидировали возгорание грузовика, возникшее после первоначального удара беспилотника.

    «В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль – прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников», – сообщил оперативный штаб региона.

    Все получившие ранения специалисты оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    Врачебный персонал оказывает им необходимую помощь, служебная техника получила механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В конце июля в Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль с двумя мирными жителями.

    В июне при повторном сбросе взрывчатки на пожарных в Донецке погиб командир отряда МЧС.

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    4 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области

    Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ ударом «Торнадо-С»

    Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские реактивные системы залпового огня нанесли массированные удары по технике и живой силе противника на Краснолиманском направлении и в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Военнослужащие группировок войск «Запад» и «Восток» успешно сорвали планы противника на линии боевого соприкосновения, передает Минобороны.

    Массированный артиллерийский огонь позволил поразить критически важные цели украинской армии.

    На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыл скопление живой силы и боевой техники ВСУ. Точные действия артиллеристов нанесли серьезный урон подразделениям противника.

    Одновременно в Запорожской области реактивщики нанесли ювелирный удар из установки «Торнадо-С». Результатом атаки стало полное уничтожение вражеского командного пункта.

    В июле подразделения группировки «Восток» освободили село Благодатное в Запорожской области.

    Штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Ранее расчет РСЗО «Ураган» поразил украинских военных на краснолиманском направлении.

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    5 августа 2026, 08:42 • Новости дня
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады теробороны устроили бой в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовые структуры сообщили о вооруженном конфликте между военнослужащими 125-й бригады украинской армии и 103-й бригады территориальной обороны, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории Сумской области.

    «В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», – рассказал источник агентства.

    Накануне Министерство обороны России проинформировало об успешном поражении украинских подразделений около нескольких населенных пунктов региона. В этот список также вошла Рыжевка.

    В июне отступившие в Сумской области подразделения украинской теробороны попали под огонь собственных националистических формирований.

    В мае украинские военные устроили перестрелку между собой вблизи населенного пункта Бачевск.

    Несколькими днями ранее бойцы ВСУ обстреляли дезертировавших сослуживцев около полуразрушенного монастыря под Сумами.

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    4 августа 2026, 22:44 • Новости дня
    Российские войска начали полуохват ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВС России начали полуохват ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России разрезают группировку украинских войск, дислоцированную в населенных пунктах Кияница и Храповщина Сумской области и начинают полуохват населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России приступили к полуохвату позиций украинской армии в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина, что грозит полным окружением противника, передает ТАСС.

    «Продолжается движение наших войск и зачистка лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское. Здесь уже видно, что наши военнослужащие разрезают те группировки, которые находятся в населенных пунктах Кияница и Храповщина, и начинают их полуохват, что впоследствии может привести к полному окружению противника», – сказал он.

    Ранее эксперт отмечал, что российские военные начали закрепляться на окраинах указанных населенных пунктов. По его оценке, линия обороны украинской армии на этом участке значительно ослабла, а Киеву не хватает резервов для восполнения потерь.

    Российские военнослужащие приступили к созданию буферной зоны в районе населенного пункта Новая Сечь.

    В начале августа армия России закрепилась на окраинах сел Кияница и Храповщина.

    В середине июля наши подразделения перерезали логистику противника к западу от Иволжанского.

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