  • Новость часаФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Посмертное ЭКО» расшатывает базовые нормы

    Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    4 августа 2026, 09:46 • Новости дня

    Дроны «Герань» уничтожили огневую группу ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ударные беспилотные летательные аппараты «Герань» поразили позиции украинских боевиков в Сумской области, уничтожив огневую группу, сообщило Минобороны.

    Удар наносился около населенного пункта Бурынь, для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотники «Герань», указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Поражена мобильная огневая группа украинских войск.

    «Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей», – добавили в ведомстве.

    В конце июля российский беспилотник «Герань-4 Сикер» поразил место хранения дронов ВСУ в Сумской области.

    В начале августа «Герань-4 Сикер» уничтожил украинскую радиолокационную станцию под Днепропетровском.

    Ранее такой же БПЛА вывел из строя энергетическую подстанцию в Сумской области.

    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

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    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    3 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения продолжают планомерную зачистку Красного Лимана, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы Украины прекратили оказывать организованное сопротивление на территории Красного Лимана, пояснил Пушилин «Вестям».

    «Бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город]», – рассказал глава региона.

    До этого Минобороны сообщало, что операторы российских БПЛА группировки «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции под Красным Лиманом.

    В конце июля российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Операторы беспилотников нанесли огневое поражение украинским подразделениям за пределами города.

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    3 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    На Украине предложили возродить бронепоезда

    На Украине предложили запустить бронированные поезда

    На Украине предложили возродить бронепоезда
    @ Martin Hlauka (Pescan)/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады от политической партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил о вероятном запуске специальных бронированных поездов на Украине.

    По словам парламентария, такой вариант сейчас вынужденно рассматривается на официальном уровне. Главной причиной для подобных нововведений стали постоянные атаки на стандартные железнодорожные локомотивы, передает Страна.ua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали два украинских локомотива в Днепропетровской области. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об уничтожении более 200 тепловозов ВСУ.

    Из-за дефицита техники украинские военные стали использовать старые советские паровозы.

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    3 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области играли ключевую роль в снабжении противника, сообщили в МО РФ.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.

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    3 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки.

    Об этом он заявил в ходе совещания с украинскими послами в Киеве, передает ТАСС.

    «Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», – подчеркнул Зеленский.

    Кроме того, Зеленский сообщил о смене руководства в Совете национальной безопасности и обороны. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, чье назначение ожидается на специальном заседании ведомства уже на этой неделе.

    Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рустем Умеров оказался в центре масштабного коррупционного скандала.

    Украинские средства массовой информации опубликовали аудиозаписи его деловых разговоров с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    В прошлом году Владимир Зеленский назначил чиновника секретарем Совета национальной безопасности и обороны ради официального статуса на переговорах.

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    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    3 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе

    Эксперт Леушкин сообщил о закрытии в августе украинских АЗС из-за нехватки топлива

    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Топливный эксперт Дмитрий Леушкин подчеркнул, что нехватка ресурсов заметна уже сегодня. «Дефицит на заправках ощущается уже сейчас, учитывая что на некоторых АЗС и вовсе установлены лимиты», – заявил специалист.

    Российские военные уничтожили очередную партию используемых украинской армией топливных объектов. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой атаки на прифронтовые автозаправочные станции.

    Бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил о начале острого дефицита горючего.

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    4 августа 2026, 07:21 • Новости дня
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

    Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

    «По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

    Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

    Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

    Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

    В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.

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    3 августа 2026, 20:38 • Новости дня
    Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Зеленского, передает ТАСС. В указе говорится: «Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки». Причины кадрового решения в документе не уточняются.

    Ольга Стефанишина заняла пост посла Украины в США в 2025 году. До этого она занимала должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также возглавляла переговорное направление Киева по вопросам сближения с Евросоюзом.

    На дипломатическом посту в Вашингтоне Стефанишина отвечала за развитие отношений Украины и США, включая взаимодействие в сфере безопасности, оборонного сотрудничества и поддержки Киева со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Стефанишина приняла решение завершить карьеру из-за нераскрытых личных обстоятельств.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о вероятном предъявлении дипломату обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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    4 августа 2026, 05:48 • Новости дня
    Дроны поразили складскую зону в Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские беспилотники попали в складскую зону Тосненского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко утром во вторник.

    «Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», – указал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что над регионом поразили 15 беспилотников.

    Пока боевая работа продолжается.

    До этого Дрозденко сообщал о шести уничтоженных в Ленобласти дронах.

    В конце июля дроны ВСУ атаковали Петербург. Работу двух логистических центров Wildberries в городе приостанавливали из-за беспилотной опасности.

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    3 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие сутки установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку, сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Анискино, Ивановки, Казачьей Лопанм, Липцов и Больших Проходов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Уланово, Степовым и Кияницей.

    При этом ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородка и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, бронемашина и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 11:49 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Геленджик погибли три человека
    При атаке БПЛА на Геленджик погибли три человека
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара дрона по гражданской инфраструктуре кубанского курорта Геленджик скончались три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

    Удар пришелся по селу Архипо-Осиповка, уточнил губернатор в Max.

    Пострадавшим, среди которых есть дети, сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На местах падения фрагментов аппарата работают оперативные и специальные службы.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

    Он подчеркнул, что атака велась на объекты гражданской инфраструктуры.

    Губернатор поручил руководителю Геленджика Алексею Богодистову оказать всестороннюю поддержку семьям жертв и получившим травмы гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле при массированной атаке дронов на Краснодарский край погиб один человек.

    Месяцем ранее в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани скончался местный житель.

    Весной из-за ночного налета украинских беспилотников власти Геленджика вводили режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта.

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    Продать, демонтировать или превратить в «музей». Именно так звучит набор предложений, которые сегодня стали прямо высказывать представители эстонский властей по отношению к находящемуся в Таллине кафедральному собору Александра Невского. Что же до сих пор удерживает власти Эстонии от такого решения? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      «Посмертное ЭКО» расшатывает базовые нормы

      Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Удобство маркетплейсов имеет свою цену

      Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

      Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День города Москвы 2026: даты, программа мероприятий и площадки

      День города в Москве в 2026 году пройдёт в первые выходные сентября. Столица отметит 879-й день рождения: праздничные мероприятия развернутся в центре, парках, музеях и жилых районах города.

    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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