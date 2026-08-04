Дроны «Герань» уничтожили огневую группу ВСУ в Сумской области

Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.