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Дроны «Герань» уничтожили огневую группу ВСУ в Сумской области
Ударные беспилотные летательные аппараты «Герань» поразили позиции украинских боевиков в Сумской области, уничтожив огневую группу, сообщило Минобороны.
Удар наносился около населенного пункта Бурынь, для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотники «Герань», указало ведомство, передает РИА «Новости».
Поражена мобильная огневая группа украинских войск.
«Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей», – добавили в ведомстве.
В конце июля российский беспилотник «Герань-4 Сикер» поразил место хранения дронов ВСУ в Сумской области.
В начале августа «Герань-4 Сикер» уничтожил украинскую радиолокационную станцию под Днепропетровском.
Ранее такой же БПЛА вывел из строя энергетическую подстанцию в Сумской области.