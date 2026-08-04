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На испанском пляже случайно откопали двухтысячелетнюю голову богини Венеры
В Аликанте при благоустройстве пляжа обнаружили древнеримскую голову Венеры
В ходе земляных работ на побережье испанского города Аликанте рабочие обнаружили хорошо сохранившуюся мраморную голову римской богини Венеры возрастом около 2 тыс. лет.
Древний артефакт был найден во время прокладки траншеи в рамках благоустройства пляжа, сообщает ТАСС. Изделие датируется периодом между I и II веками.
Рабочие заметили мраморную голову среди камней и грунта, после чего строительство приостановили и вызвали археологов. «Они допустили ошибку, не сообщив надзорной археологической организации о рытье траншеи, но вовремя остановили работы и сообщили о находке. <…> Венера находилась в хорошем состоянии, с едва заметными следами от двух болтов в верхней части и повреждениями на носу и подбородке», – рассказал глава управления культурного наследия Аликанте Хосе Мануэль Перес Бургос.
Вес находки составляет 14 килограммов, высота – 22,2 сантиметра, ширина – 19,8 сантиметра. Эксперты полагают, что голова была частью полноразмерной статуи.
Сейчас она находится в Музее современного искусства Аликанте для очистки и исследования. Власти намерены выставить артефакт для публики до конца года, после чего определят место его постоянного хранения.
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