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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    53 комментария
    3 августа 2026, 16:42 • Новости дня

    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет

    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в конкурсе «Большая перемена» за шесть лет приняло более семи млн учеников, сообщил президент России Владимир Путин.

    Свыше семи млн школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» с момента его основания в 2020 году, передает ТАСС. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия финала мероприятия.

    «За те годы, в течение которых мы проводим конкурс, приняли участие – только представьте себе! – более семи миллионов человек», – обратил внимание глава государства.

    Президент добавил, что важно не только количество участников, но и выдающиеся достижения ребят, прошедших испытания. Конкурс помогает школьникам раскрыть свой потенциал и добиться значимых результатов в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. В ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму студентам-финалистам.

    Летом прошлого года в детском центре «Артек» начался финальный этап соревнований для школьников.

    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 09:13 • Новости дня
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВДВ выразил уверенность в способности крылатой пехоты решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

    Российский лидер направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, передает сайт Кремля. В своем обращении он подчеркнул, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки и сильные духом.

    «Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», – заявил президент.

    «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о присвоении звания Героя России 111 военнослужащим ВДВ с начала спецоперации.

    В мае президент наградил 83-ю десантно-штурмовую бригаду орденом Кутузова за мужество.

    В прошлом году глава государства поздравил личный состав с 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

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    2 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербург идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. По его словам, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети, которая укрепила обороноспособность и поддержала экономический рост, открыла пути к освоению территорий и значительно повысила мобильность миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в мире со скоростью до 400 километров в час и колеей 1520 миллиметров.

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    2 августа 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    «Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряжённым добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что технические и инженерные решения, примененные при строительстве железных дорог, воплотили передовые идеи своего времени и сделали российские магистрали символом надежности и прогресса.

    Он указал, что железнодорожники сегодня активно внедряют электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость и доступность грузовых и пассажирских перевозок.

    Президент поблагодарил работников отрасли за «работу на совесть», верность профессии и высокие результаты и пожелал им здоровья, новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

    Белозеров сообщил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

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    2 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Минпросвещения направило в школы рекомендации по внеурочной деятельности

    Минпросвещения рекомендовало школам девять направлений внеурочной деятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство просвещения России направило в школы письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год.

    В предстоящем учебном году школьники смогут осваивать до девяти рекомендуемых направлений внеурочной деятельности, передает РИА «Новости».

    В перечень вошли «Разговоры о важном» для учеников с первого по 11 классы, программа «Россия – мои горизонты» для шестых–одиннадцатых классов, движение «Орлята России» для начальной школы, а также «Военные учебные сборы» или курс «Начальная военная подготовка» для восьмых и десятых классов.

    Кроме того, школам предложено проводить занятия по финансовой грамотности для вторых–одиннадцатых классов и курсы в рамках Концепции исторического просвещения для тех же параллелей.

    Также рекомендованы программы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование для пятых–одиннадцатых классов, профильное обучение и углубленное изучение предметов для седьмых–одиннадцатых классов и курсы, развивающие физическую подготовку, для всех классов с первого по одиннадцатый.

    Объем внеурочных занятий может достигать до десяти часов в неделю. При этом общий максимум составит 1 350 часов за четыре года обучения в первых–четвертых классах, 1 700 часов за пять лет в пятых–девятых классах и 680 часов за два года в десятых–одиннадцатых классах. В документе подчеркивается, что конкретный набор курсов каждая школа формирует сама, опираясь на свои ресурсы и существующие профили обучения.

    «Наша задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Уже доступны шаблоны курсов из рекомендуемого перечня, они будут расширяться», – сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России официально утвердили комплексную концепцию исторического просвещения для учащихся всех уровней образования.

    Курс «Россия – мои горизонты» по итогам первого полугодия 2025/26 учебного года охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране.

    Кравцов заявил о поэтапном введении в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России» с 2026/27 учебного года.

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    1 августа 2026, 18:43 • Новости дня
    Девочка в Башкирии напала с ножом на двух сверстниц

    Полиция в Башкирии задержала напавшую с ножом на сверстниц 15-летнюю девочку

    Tекст: Вера Басилая

    В Стерлитамаке задержали 15-летнюю девочку, которая во время ночной вечеринки без взрослых нанесла ножевые ранения двум приятельницам, сообщили в УМВД по Башкирии.

    Полиция Башкирии задержала 15-летнюю школьницу, ранившую кухонным ножом двух сверстниц во время распития спиртного, передает ТАСС. Инцидент произошел в одной из квартир Стерлитамака.

    На место происшествия прибыла дежурная группа немедленного реагирования, которую вызвали медики скорой помощи. Пострадавших девочек оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проводимой проверки действиям родителей подростков будет дана правовая оценка. Специалисты проверят, как законные представители обеспечивали безопасность детей, контролировали их досуг и допустили употребление алкоголя несовершеннолетними.

    В июне тринадцатилетняя школьница из Свердловской области ударила ножом двенадцатилетнюю сверстницу.

    Весной суд на Ставрополье арестовал несовершеннолетнего юношу за убийство знакомой матери во время застолья.

    В феврале красноярскую школьницу отправили под стражу из-за нападения с ножом на других учащихся.

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    2 августа 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск, поддержке приграничных районов и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил героизм железнодорожников «в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества».

    «И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    Накануне он на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым поручил компании продолжать всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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    1 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Психолог заявил о росте лудомании среди детей в России

    Психолог Автомонов заявил о росте лудомании среди детей в России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подростки все чаще тратят сотни тысяч рублей на виртуальные лутбоксы, превращая увлечение видеоиграми в опасную форму азартной зависимости, заявили психологи.

    В России стремительно набирает популярность детская лудомания, связанная с тратами на внутриигровые предметы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Shot . Подростки расходуют крупные суммы на лутбоксы, пытаясь получить редкие виртуальные вещи случайным образом, что по механике напоминает игровые автоматы.

    Психологи приравнивают покупку таких кейсов к новой форме азартных игр. Клинический психолог Денис Автомонов подчеркивает, что мальчики особенно подвержены подобным механикам.

    «Постоянное ожидание крупного выигрыша формирует у детей азартное поведение, схожее с поведением людей, регулярно играющих в казино или делающих ставки», – отмечает эксперт.

    По оценкам специалистов, игровой зависимостью страдают до 12,3% подростков в мире. Первым тревожным сигналом становится пропажа денег из дома. В таких ситуациях психологи советуют начать с разговора, а при необходимости обращаться за лечением, стоимость которого может достигать 900 тыс. рублей.

    Месяцем ранее исследователи зафиксировали регулярные траты на видеоигры у детей каждого четвертого опрошенного родителя.

    Весной эксперты МВД предупредили об опасности развития лудомании из-за покупки виртуальных предметов со случайной наградой.

    В интернете злоумышленники активно выманивают у несовершеннолетних геймеров данные родительских банковских карт в обмен на игровые призы.

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    1 августа 2026, 01:41 • Новости дня
    В Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника

    Минпросвещения: Единого списка навыков первоклассника нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Жесткого списка обязательных умений для поступающего в первый класс не существует, на первый план выходит психологическая и эмоциональная подготовка ребенка, заявила эксперта Минпросвещения России Марина Захарова.

    «С научной точки зрения не существует единого перечня того, что ребенок обязан уметь к первому классу. Развитие детей происходит неравномерно: одни раньше осваивают чтение, другие – лучше регулируют поведение, третьи демонстрируют высокую любознательность и мотивацию к обучению, хотя пока читают по слогам», – пояснила она ТАСС.

    По мнению Захаровой, корректнее говорить о навыках, которые могут быть сформированы к началу учебы.

    В первую очередь важна психологическая готовность: способность понять инструкцию и попытаться выполнить ее самостоятельно.

    Умение работать над ошибками и пробовать снова часто важнее безошибочного выполнения заданий. Значительную роль играет речевое развитие: будущий школьник должен уметь связно рассказывать о событиях и пересказывать короткие тексты.

    Также важны зрительно-пространственные функции и моторные навыки, такие как умение ориентироваться на листе бумаги и пользоваться карандашом.

    При этом идеальный почерк или высокая скорость письма до школы не требуются. Отсутствие беглого чтения или навыков счета само по себе не означает неготовности к учебе, главное – интерес к познанию и способность рассуждать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников, что эрудит Вассерман назвал трагической ошибкой. Кроме того, ведомство сократило число контрольных работ в школах. Академик Онищенко выступил против выходного дня 1 сентября.

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    2 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    СК сообщил об исчезновении подростка в реке в Бурятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семнадцатилетнего подростка, которого ищут спасатели на реке Хилок в Республике Бурятия, унесло течением во время купания. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

    Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего, передает ТАСС. Трагедия произошла 1 августа, когда двое друзей решили искупаться в реке и отплыли слишком далеко от берега.

    «По предварительным данным, 1 августа 17-летний подросток с другом во время купания в реке отплыли от берега, оказались в глубоком месте и стали тонуть. Одного из тонущих спас приятель, который умел хорошо плавать и находился неподалеку. Второго подростка подхватило течение, и он скрылся под водой», – рассказали в региональном управлении МЧС.

    Сейчас к поискам пропавшего привлечены водолазы, спасательные службы, сотрудники полиции и волонтеры из числа местных жителей. В следственном управлении СК по республике подтвердили организацию масштабных поисковых мероприятий в рамках проводимой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля водолазы нашли тело унесенного течением реки шестнадцатилетнего подростка в Томске.

    Несколькими днями ранее правоохранители обнаружили в кузбасской реке погибшую девятилетнюю девочку.

    Перед началом летних каникул спасатели назвали самостоятельное купание в водоемах наибольшей угрозой для несовершеннолетних.

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    2 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

    Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, сказал газете ВЗГЛЯД замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе предусмотренных Народной программой «Единой России», создает новые возможности для долгосрочного развития территорий. Напомним, в воскресенье в России отмечается День железнодорожника.

    «Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

    По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

    «Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

    Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

    «Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

    По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

    «Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

    Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

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    1 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Пятилетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа в Югре

    Tекст: Вера Басилая

    Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа многоквартирного дома в Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    Инцидент произошел в пятницу в шестом микрорайоне города Радужный. Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и получил тяжелые травмы, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. «От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении. В целях установления всех обстоятельств... возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

    Прокуратура региона взяла ход расследования этого уголовного дела под строгий контроль.

    В июле прохожие в Калининграде поймали падающего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика.

    В конце июня на северо-востоке Москвы пятилетняя девочка погибла в результате падения с седьмого этажа.

    В апреле следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смертельного падения шестилетней девочки из окна многоэтажки.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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    3 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, он посетил кампус Сибирского федерального университета, где состоится торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, передает ТАСС. Глава государства прибыл в местный кампус Сибирского федерального университета.

    В рамках поездки запланировано участие российского лидера в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    В предыдущий раз президент посещал Красноярск в марте 2019 года. Тогда он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады и общался со спортсменами сборной России в деревне Универсиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму участникам финала конкурса «Большая перемена».

    В начале того же месяца в центре «Артек» стартовал финальный этап шестого сезона этого проекта.

    Летом прошлого года в аналогичном мероприятии соревновались сотни школьников из десятков стран мира.

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