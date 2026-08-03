Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.18 комментариев
Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
Вашингтон и Киев не смогут договориться о лицензионном производстве ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны к предстоящей зиме, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Соответствующую информацию озвучил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер, передает Ura.ru. По его словам, подписание документов о создании боеприпасов откладывается.
«Долгосрочное соглашение о производстве не появится к этой зиме», – заявил Уитакер. Дипломат поделился этими подробностями в ходе интервью для телеканала Fox Business.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп усомнился в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны. Американский лидер отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского о предоставлении 300 ракет-перехватчиков на зиму.
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для комплексов Patriot.