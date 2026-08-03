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Пожар на складе во Владимирской области сократился до 3 тыс. квадратных метров
Спасателям удалось значительно уменьшить площадь пожара на складском комплексе во Владимирской области, сообщил глава региона Александр Авдеев.
«К 20.00 мск площадь возгорания и задымления удалось сократить до 3 тыс. квадратных метров отдельными очагами», – сообщил губернатор в Max.
Глава области также отметил, что пожарные бригады, прибывшие на помощь из Подмосковья и Ивановской области, уже возвращаются в свои регионы. Местные спасатели продолжат работу на месте происшествия до полной ликвидации возгорания.
Напомним, украинские беспилотники поразили складской комплекс в Собинском округе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Количество пострадавших в результате инцидента увеличилось до четырех человек.