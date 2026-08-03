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Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец
Умер российский художник Александр Рубец
Российский живописец, вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец скончался в возрасте 72 лет, о чем сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.
Вице-президент Творческого союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Рубец ушел из жизни 1 августа, передает РИА «Новости».
«Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 1 августа 2026 года на 73 году ушел из жизни член-корреспондент РАХ, вице-президент Творческого союза художников России, член Союза художников и Союза дизайнеров России, известный деятель отечественного художественного сообщества, талантливый живописец, признанный организатор культурной жизни Александр Михайлович Рубец (1953-2026)», – сказано в сообщении академии.
В пресс-службе РАХ отметили, что талант мастера сформировался в традициях русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Его пейзажи и натюрморты привлекали внимание как профессионалов, так и любителей искусства.
Постоянными темами в творчестве Рубца были городские и сельские виды, а также природа Северного Кавказа.
Коллеги подчеркнули, что Александр Рубец умел объединять людей, поддерживал начинающих творцов и сохранял преемственность традиций, став надежной опорой культурной среды региона.
Александр Рубец родился в 1953 году в Гродно. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Большую часть жизни живописец провел в Пятигорске. Он регулярно участвовал в выставках Южного отделения РАХ, а в 2014 году в академии прошла его персональная экспозиция.