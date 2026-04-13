World Aquatics разрешила россиянам выступать с флагом и гимном на соревнованиях
Российские и белорусские взрослые спортсмены смогут вновь участвовать в международных турнирах World Aquatics с символикой и гимном своих стран.
Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) приняло решение снять ограничения со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство, передает РИА «Новости». Теперь они смогут выступать на соревнованиях под своими национальными флагами, в соответствующей униформе и с использованием гимнов.
Как заявили в World Aquatics, решение было согласовано после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта Aquatics Integrity Unit и комитетом спортсменов организации. В публикации подчеркивается: «Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, – с соответствующей униформой, флагами и гимнами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Украины по водному поло отказалась от участия в матче против российской команды за седьмое место на турнире под эгидой World Aquatics.