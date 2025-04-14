Yle: Сазонов станет мэром Хельсинки после победы Коалиционной партии

Tекст: Елизавета Шишкова

Коалиционная партия выиграла муниципальные выборы в Хельсинки с небольшим перевесом над Социал-демократической партией (СДП). Обе партии получили по 21 месту в городском совете, однако Коалиционная партия набрала больше голосов, что обеспечило ей победу. После подсчета 99,3% голосов, перевес составил более двух тысяч голосов, сообщает Yle.

Кандидат в мэры от Коалиционной партии Даниэль Сазонов отметил важность каждого контактного мероприятия и агитационного материала, которые способствовали достижению такой победы. «Каждая листовка стоила того, чтобы ее раздать, каждую беседу следовало провести, чтобы рассказать о линии и видении Коалиционной партии относительно будущего Хельсинки», – заявил Сазонов.

Сазонов, чья семья репатриировалась в Финляндию в 90-х годах, родился в этой стране и получил финское гражданство в девятилетнем возрасте, отказавшись от российского гражданства вместе с матерью. Теперь он станет новым мэром Хельсинки, представляя победившую партию.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для восстановления связей между Финляндией и Россией необходимы конкретные шаги, такие как открытие границы и отказ от антироссийских нарративов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.