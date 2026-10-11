Tекст: Игорь Иножарский

Американский законодатель намерен вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства Палаты представителей, пишет Axios. Для этого инициативе потребуется собрать 218 подписей конгрессменов.

«Законопроект будет вынесен на голосование в обход руководства Палаты и пройдет подавляющим большинством голосов», – написал Фицпатрик в социальных сетях. О готовности подписать петицию уже сообщил уходящий в отставку конгрессмен Дон Бэкон.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. тонн дизельного топлива, и объемы будут увеличиваться. Американский лидер назвал соглашение способом снизить мировые цены на топливо.

В ответ Владимир Зеленский назвал сделку подарком Москве. После этого Трамп призвал сменить руководство на Украине на политика, готового к достижению мирного соглашения с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка. В субботу отмечалось, что российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада. В пятницу Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.