Жители Днепропетровска перекрыли улицы из-за долгого отсутствия электричества

Tекст: Вера Басилая

Люди вышли на протест на улице Набережная Победы в Днепропетровске, где электроснабжение отсутствует с субботы, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские СМИ сообщили о массовых отключениях электроэнергии в Днепропетровске и всей одноименной области.

В Днепропетровске из-за перебоев с электроснабжением горожане начали готовить пищу на кострах во дворах многоквартирных домов.

В воскресенье украинская компания «ДТЭК» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в Днепропетровске и нескольких районах области.

В пятницу в Днепропетровске и Киеве ограничили движение по мостам через Днепр из-за повреждения инфраструктуры.