Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Жители Днепропетровска перекрыли улицы из-за долгого отсутствия света
Жители Днепропетровска перекрыли улицы из-за долгого отсутствия электричества
В Днепропетровске местные жители перекрыли улицы в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Люди вышли на протест на улице Набережная Победы в Днепропетровске, где электроснабжение отсутствует с субботы, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские СМИ сообщили о массовых отключениях электроэнергии в Днепропетровске и всей одноименной области.
В Днепропетровске из-за перебоев с электроснабжением горожане начали готовить пищу на кострах во дворах многоквартирных домов.
В воскресенье украинская компания «ДТЭК» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в Днепропетровске и нескольких районах области.
В пятницу в Днепропетровске и Киеве ограничили движение по мостам через Днепр из-за повреждения инфраструктуры.