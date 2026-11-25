Суд в Москве арестовал владельца криптообменника MoscaEx за похищение человека

Tекст: Ольга Иванова

Сурхаев арестован сроком на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Ему предъявлено обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2026 года Сурхаев вместе с сообщниками вывез потерпевшего за город и избивал его около 12 часов. Нападавшие требовали раскрыть местонахождение мужчины, который якобы задолжал деньги руководителю MoscaEx. После избиения жертву отпустили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве приговорил экстрадированную из ОАЭ блогера к трем годам условно по делу о мошенничестве с инвестициями.

В столице задержали мужчину по подозрению в хищении почти 15 млн рублей из офиса криптообменника на Пресненской набережной.