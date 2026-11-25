Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Генпрокурор России прибыл с визитом на Шри-Ланку
Генпрокурор России Гуцан впервые прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку
Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл с первым рабочим визитом в столицу Шри-Ланки Коломбо.
В Коломбо глава российского надзорного ведомства планирует провести встречи с иностранными коллегами, сообщает Генпрокуратура России в Max.
Отмечается, что с каждым из коллег планируется подписать документы, которые направлены на укрепление двусторонних отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генпрокуроры России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества.
Весной российская делегация прибыла в Коломбо на переговоры по поставкам нефти.
В прошлом году генпрокурор Александр Гуцан прибыл с первым зарубежным визитом в Таджикистан.