Актер Джигурда вновь попал в реанимацию

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на его жену, шоумена вернули в реанимацию, передают «Вести».

Накануне артиста перевели из реанимации в обычную палату, однако в среду ему снова потребовалась интенсивная медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник балерина Анастасия Волочкова сообщила об улучшении состояния актера Никиты Джигурды.

В понедельник Никита Джигурда рассказал о перенесенном обширном инфаркте.

Супруга Марина Анисина сообщила о госпитализации актера в реанимацию столичной больницы с инфарктом.