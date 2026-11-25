Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Рыбаки на Ладожском озере встретили знаменитую нерпу Крошика
Знаменитая нерпа Крошик подплыла к рыболовецкому судну на Ладожском озере и помахала рыбакам в ответ на их приветствие.
«Капитан Крошик сегодняшним вечером приветствовал экипаж рыболовецкого судна на Ладоге», – сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Telegram-канале. Рыбаки заметили нерпу рядом с бортом, помахали ей руками, и животное ответило им тем же.
Люди разглядели на спине у тюленя антенну, связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры» и рассказали о встрече. Отмечается, что Крошик выглядел упитанным и активным, на руки к людям не собирался и вскоре уплыл.
Специалисты попросили сообщать о новых появлениях нерпы. В фонде задались вопросом, начал ли тюлень возвращаться к людям в связи с наступлением холодов или это было мимолетное общение. По словам рыбаков, Крошик был крайне дружелюбен и весел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сообщили о благоприятных условиях для балтийской и ладожской нерп.