Мэр Самары Носков: Здание детского сада получило повреждения при атаке дронов

Tекст: Валерия Городецкая

Здание этого дошкольного учреждения пострадало от налета больше остальных, поэтому его воспитанников временно переведут в детский сад № 350, сообщил Носков в своем канале в Max. По его словам, с четверга все остальные школы и детские сады города продолжат работать в штатном режиме.

Мэр города также добавил, что в случае каких-либо изменений в графике работы образовательных учреждений родители получат соответствующую информацию в чатах не позднее семи часов утра. Такое решение связано с необходимостью убедиться, что за ночь здания успеют полностью прогреться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-служба городской администрации сообщила о повреждении шести многоквартирных домов в Самаре при атаке украинских беспилотников.

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