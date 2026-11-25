Telegraph: Британская сеть из 600 магазинов Poundland обанкротилась

Tекст: Денис Тельманов

Крупнейший британский ретейлер фиксированной цены Poundland обанкротился из-за того, что американская компания-владелец Gordon Brothers не смогла в положенный срок найти покупателя для бизнеса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

Теперь сеть, насчитывающая около 600 магазинов, будет передана экспертам по банкротству Alix Partners, которые будут курировать процесс ее ликвидации.

Закрытие компании поставило под угрозу потерю 12 тыс. рабочих мест всего за несколько недель до наступления рождественских праздников.

Банкротство Poundland стало крупнейшим в сфере розничной торговли в Британии с момента закрытия сети универмагов BHS в 2016 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце убытки британских компаний из-за массовых отпусков работников ради игры Grand Theft Auto VI оценили в 16 млн долларов.

В начале месяца сеть магазинов фиксированной цены Fix Price прекратила работу всех торговых точек в Монголии.

В прошлом месяце акции крупнейших британских банков упали при открытии торгов из-за сообщений о планах правительства повысить налог на сверхприбыль.