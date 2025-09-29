В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Принца и принцессу Уэльских пригласили в первый за три года зарубежный тур
Принц Уильям и принцесса Кейт получили приглашение совершить свой первый за три года зарубежный королевский тур от премьер-министр Австралии Энтони Албаниза, который передал приглашение во время своего недавнего визита в Британию.
Король Карл III и премьер-министр Албаниз встретились в замке Балморал в Шотландии, где провели 90-минутную беседу в выходные, сообщает GBNews.
Албаниз заявил, что у Уильяма и Кейт есть «постоянное приглашение» для визита в Австралию в «ближайшее время».
«Я, конечно, надеюсь, что так и будет, ведь у них есть постоянное приглашение, и королевской семье всегда рады в Австралии. Было замечательно недавно приветствовать короля Карла и королеву Камиллу в Австралии. Их визит был очень успешным, и хотя его величество очень занят, я надеюсь, что принц и принцесса Уэльские также смогут посетить Австралию. Мы надеемся, что это может произойти в ближайшее время», – сказал премьер-министр Австралии.
«Возможный тур, скорее всего, состоится в июле или августе 2026 года, когда будет период школьных каникул. Я не могу представить, чтобы Уильям и Кейт отправились в Австралию, оставив детей. Кейт не совершала сколько-нибудь значимых зарубежных поездок с 2022 года. Так что это для нее очень важное путешествие», – сказал эксперт по королевским делам Роберт Джобсон.
