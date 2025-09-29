Принца и принцессу Уэльских пригласили в первый за три года зарубежный тур

Tекст: Ирма Каплан

Король Карл III и премьер-министр Албаниз встретились в замке Балморал в Шотландии, где провели 90-минутную беседу в выходные, сообщает GBNews.

Албаниз заявил, что у Уильяма и Кейт есть «постоянное приглашение» для визита в Австралию в «ближайшее время».

«Я, конечно, надеюсь, что так и будет, ведь у них есть постоянное приглашение, и королевской семье всегда рады в Австралии. Было замечательно недавно приветствовать короля Карла и королеву Камиллу в Австралии. Их визит был очень успешным, и хотя его величество очень занят, я надеюсь, что принц и принцесса Уэльские также смогут посетить Австралию. Мы надеемся, что это может произойти в ближайшее время», – сказал премьер-министр Австралии.

«Возможный тур, скорее всего, состоится в июле или августе 2026 года, когда будет период школьных каникул. Я не могу представить, чтобы Уильям и Кейт отправились в Австралию, оставив детей. Кейт не совершала сколько-нибудь значимых зарубежных поездок с 2022 года. Так что это для нее очень важное путешествие», – сказал эксперт по королевским делам Роберт Джобсон.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Меланья Трамп во время официального визита главы Белого дома США в Британию продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».



