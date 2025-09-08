В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Путин наградил Герасимова орденом Мужества
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», – сказано в указе.
8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.
Ранее Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров «Известий» Александра Федорчака и Первого канала Анну Прокофьеву, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова, а также водителя съемочной группы Александра Сиркели.