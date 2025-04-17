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Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.
Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.
Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.