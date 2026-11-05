Патриарх Кирилл и Иерусалимский патриарх Феофил III провели встречу в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Предстоятели двух церквей обменялись мнениями о существующих проблемах и путях их преодоления, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

В ходе беседы патриарх Кирилл рассказал о развитии церковной жизни в Москве и в Русской православной церкви. В свою очередь патриарх Феофил поделился информацией о жизни Иерусалимской православной церкви и о положении христиан на Ближнем Востоке.

Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с терактом 23 октября в Иордании, когда экстремисты устроили стрельбу у православной церкви, убив девять человек.

Также обсуждалось предстоящее в 2030 году празднование в Иордании юбилея крещения Иисуса Христа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре.

Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Владимира Путина с патриархами.

Источник в РПЦ сообщил о планах Феофила III провести переговоры с патриархом Кириллом в Москве.