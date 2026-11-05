Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Патриарх Кирилл и Иерусалимский патриарх Феофил III провели встречу в Москве
В Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, стороны обсудили пути преодоления актуальных проблем межправославных отношений.
Предстоятели двух церквей обменялись мнениями о существующих проблемах и путях их преодоления, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В ходе беседы патриарх Кирилл рассказал о развитии церковной жизни в Москве и в Русской православной церкви. В свою очередь патриарх Феофил поделился информацией о жизни Иерусалимской православной церкви и о положении христиан на Ближнем Востоке.
Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с терактом 23 октября в Иордании, когда экстремисты устроили стрельбу у православной церкви, убив девять человек.
Также обсуждалось предстоящее в 2030 году празднование в Иордании юбилея крещения Иисуса Христа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре.
Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Владимира Путина с патриархами.
Источник в РПЦ сообщил о планах Феофила III провести переговоры с патриархом Кириллом в Москве.