Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

«На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.