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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    9 комментариев
    5 ноября 2026, 18:27 • Новости дня

    Еврокомиссар назвала срок подписания договора о вступлении Черногории в ЕС

    ЕК: Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Черногория может подписать договор о вступлении в Европейский союз уже в июне 2027 года, сообщила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

    «Для Черногории «дорожная карта» намечает путь к подписанию договора о вступлении, которое может произойти уже в июне 2027 года», – приводит РИА «Новости» заявление Кос.

    Еврокомиссар добавила, что для Албании, Молдавии и Украины процесс вступления в ЕС набирает обороты, при этом определены четкие приоритеты на предстоящий год.

    Ранее правительство Черногории приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме. С 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в страну требуется виза. В МИД Черногории подчеркнули, что это решение связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Черногории Александр Лукашик заявил о намерении Подгорицы стать полноправным членом Евросоюза в 2028 году.

    Европейские чиновники подготовили планы интеграции с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы.

    В августе Евросоюз рассмотрел вариант одновременного вступления Исландии и Черногории в объединение в 2028 году.

    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

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    4 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Финский политик Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу необходимо сначала получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, прежде чем диктовать свои условия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Мема подчеркнул, что Брюссель не может навязывать свои требования, поскольку в данный момент у него нет статуса участника переговорного процесса, пишет ТАСС.

    «Для начала, дорогая Каллас, вам нужно его получить, затем вежливо выслушать, что вам скажет Россия, а когда придет ваша очередь, спросить, какое, по вашему мнению, предложение было бы хорошим», – написал политик в соцсети X, обращаясь к главе европейской дипломатии Кае Каллас.

    Ранее Каллас выразила надежду, что представители Демократической партии в Конгрессе США обеспечат дальнейшую поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона.

    Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

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    4 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    ЕК назвала Евросоюз главным спонсором Украины

    ЕК: Евросоюз стал главным спонсором Украины с начала спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз с начала специальной военной операции стал главным спонсором Украины, выделив ей 231,5 млрд евро, заявила Европейская комиссия.

    Еврокомиссия сделала заявление по итогам встречи в Брюсселе, в которой участвовали технические делегации НАТО, США, Британии, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка, передает ТАСС.

    «Как самый крупный спонсор Украины, ЕС уже предоставил ей 231,5 млрд евро» с начала специальной военной операции, отметили в заявлении Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитывал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.

    В прошлую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни сообщили о выделении Оттавой 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году.

    В октябре союзники Украины, не входящие в Евросоюз, запланировали выделить на поддержку Киева в 2027 году лишь 4 млрд евро.

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    4 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

    Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетил Апостольский дворец в Ватикане, где его принял папа римский Лев XIV.

    Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

    В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

    В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

    В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной  песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

    «Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

    Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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    5 ноября 2026, 13:34 • Новости дня
    Песков назвал абсурдными обвинения России в кибератаках на холодильники в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в супермаркетах ряда стран Европы.

    «Это абсурдные заявления, они, как всегда, не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств», – заявил Песков ТАСС.

    Он отметил, что голословные обвинения России в причастности ко всему приобретают характер устойчивой тенденции в европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять предельную осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    В тот же день хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    5 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 4,36 млрд евро на макрофинансовую и военную помощь

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы финансирования на 2026 и 2027 годы, включающей макрофинансовую поддержку и средства на военные поставки.

    Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы финансирования на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы, передает ТАСС.

    Отмечается, что транш включает 3,7 млрд евро бюджетной макрофинансовой помощи и 658 млн евро на военные поставки. Эти средства пойдут на закупку беспилотников, ударных ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Совет Европейского союза принял решение о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

    В середине октября Еврокомиссия перевела Украине 2,86 млрд евро на закупку беспилотников, радиолокационных систем и боеприпасов.

    В начале октября она выделила 1,24 млрд евро на производство дронов и ракет на украинских предприятиях.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 08:50 • Новости дня
    КНДР отвергла предложенную Евросоюзом резолюцию ООН о правах человека

    Цтак: КНДР отвергла проект резолюции ЕС о правах человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянное представительство КНДР при ООН решительно отвергло проект резолюции Евросоюза о правах человека, расценив документ как вмешательство во внутренние дела государства.

    Пхеньян расценил внесенный Евросоюзом в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции как незаконный и враждебный документ, передает ТАСС.

    В заявлении говорится, что постоянное представительство КНДР при ООН расценивает проект резолюции ЕС как незаконный и враждебный документ, прямо противоречащий Уставу ООН, закрепляющему принципы уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, и решительно осуждает и отвергает его.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные инициативы Брюсселя продолжаются более 20 лет, а их целью является дискредитация государственного строя КНДР под предлогом защиты прав человека.

    Северокорейские дипломаты обвинили Евросоюз в двойных стандартах, напомнив о жестких действиях полиции против демонстрантов в европейских странах. В постпредстве добавили, что Западу не принадлежит монополия на права человека, и призвали Брюссель заняться решением собственных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь в КНДР.

    В апреле Пхеньян раскритиковал резолюцию ООН о правах человека в республике.

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    5 ноября 2026, 16:50 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине

    Греческий евродепутат Франгос потребовал прекратить пытки людей на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    Так Франгос отреагировал на информацию о незаконном удержании людей на объекте Национальной гвардии Украины в селе Петропавловская Борщаговка, пишет РИА «Новости».

    «Более 40 мужчин, включая 14-летнего мальчика, неделями удерживались Национальной гвардией Украины, причем пыткам подвергались даже дети. Нарушения прав человека на Украине должны прекратиться», – написал евродепутат в соцсети.

    Ранее, 2 ноября, у тайной тюрьмы собрались местные жители. Они потребовали освободить людей, которых там избивали и удерживали вопреки закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы Украины установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

    Украинский суд поместил под стражу водителя прибывшей к тайной тюрьме скорой помощи. В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двоих протестующих.

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    5 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Поражение Трампа на выборах в США стало шансом для Ле Пен

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разгромное поражение республиканцев на выборах в США из-за недовольства граждан ростом стоимости жизни стало тревожным сигналом для правящих партий Европы и открыло возможности для французского политика Марин Ле Пен.

    Недовольство избирателей инфляцией, которое обернулось против президента США Дональда Трампа, угрожает позициям действующих властей перед выборами в Испании, Италии, Франции, Греции и Польше, пишет Politico.

    «Трамп выступал с обещанием снизить стоимость жизни. Он критиковал предыдущую администрацию за инфляцию. Он обещал вернуть качественные рабочие места. Этого не произошло», – заявила депутат Европарламента от Италии Ирен Тинальи.

    В Италии премьер-министр Джорджа Мелони уже столкнулась с протестами из-за стоимости топлива. В Испании правая партия Vox, обвиняющая социалистов в неспособности удовлетворить базовые потребности граждан, может впервые войти в правительство после ноябрьских выборов. Канцлер Германии Фридрих Мерц также терпит электоральные поражения от правых и левых политических сил.

    При этом для лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен недовольство граждан предоставляет новые возможности. Политик сделала снижение налогов на энергоносители и доступное жилье главными темами своей президентской кампании, рассчитывая извлечь выгоду из экономических трудностей правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями Дональда Трампа. В среду президент США приступил к обсуждению возможной отставки министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Во вторник вероятный контроль Демократической партии над американским парламентом назвали не приносящим Европе облегчения фактором.

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    5 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    Спор о статусе Канады усилил разногласия между Мерцем и фон дер Ляйен

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разногласия по поводу определения статуса Канады в ЕС усугубили конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишут СМИ.

    Германия и Брюссель разошлись во мнениях из-за предложения фон дер Ляйен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС. Напряженность усилилась после того, как глава ЕК использовала этот термин на саммите в Монреале, хотя ранее Германия добилась его исключения из совместного заявления 27 стран ЕС, пишет Politico.

    Отмечается, что ранее Мерц предлагал статус «ассоциированного члена» для Украины на пути к ее полному вступлению в ЕС. Однако идея была отвергнута, в том числе Киевом. В Берлине рассматривают инициативу фон дер Ляйен в отношении Канады как упрек канцлеру.

    Конфликт из-за формулировок отражает растущий раскол между Мерцем и фон дер Ляйен по вопросу управления блоком. Как заявил руководитель немецкого отделения Eurasia group Ян Техау, фон дер Ляйен придерживается интеграционного подхода, тогда как Мерц считает национальные государства главным двигателем политики ЕС.

    Берлин и Брюссель не намерены уступать в вопросе «ассоциированного членства». Германия подтвердила свою позицию на встрече послов ЕС в среду, однако глава ЕК не собирается отказываться от предложенного термина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии. Летом германский политолог Александр Рар назвал конфликт между фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас столкновением двух моделей будущего ЕС. Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом в свете угроз администрации США лишить немцев ракет «Томагавк».

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    5 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Украинский военный зарезал сослуживца во время подготовки в Словакии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии во время прохождения подготовки один украинский военнослужащий смертельно ранил ножом своего сослуживца, сообщила местная полиция.

    Инцидент произошел в одном из отелей города Тренчин на западе республики, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал plus7dni.pluska. Обоим участникам конфликта 53 года.

    Виновный в смерти задержан полицией, следствие ведет краевое управление полиции в Тренчине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, оказался бывшим солдатом ВСУ.

    В том же месяце нетрезвый украинский военнослужащий нанес ножевые ранения трем своим сослуживцам на западе Украины.

    В августе сослуживцы убили мобилизованного украинца под Харьковом.

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    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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