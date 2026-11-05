Еврокомиссар назвала срок подписания договора о вступлении Черногории в ЕС

ЕК: Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС в 2027 году

Tекст: Валерия Городецкая

«Для Черногории «дорожная карта» намечает путь к подписанию договора о вступлении, которое может произойти уже в июне 2027 года», – приводит РИА «Новости» заявление Кос.

Еврокомиссар добавила, что для Албании, Молдавии и Украины процесс вступления в ЕС набирает обороты, при этом определены четкие приоритеты на предстоящий год.

Ранее правительство Черногории приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме. С 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в страну требуется виза. В МИД Черногории подчеркнули, что это решение связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в Евросоюз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Черногории Александр Лукашик заявил о намерении Подгорицы стать полноправным членом Евросоюза в 2028 году.

Европейские чиновники подготовили планы интеграции с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы.

В августе Евросоюз рассмотрел вариант одновременного вступления Исландии и Черногории в объединение в 2028 году.