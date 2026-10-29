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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 19:18 • Новости дня

    Глава ЕК пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

    Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии и ряда других европейских государств.

    «Из-за географии Канада не может стать полноправным членом ЕС, но мы все хотим поднять отношения на самый высокий уровень. Поэтому мы обсуждаем идею сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом Евросоюза. Идея проста – ассоциация без вступления», – заявила фон дер Ляйен в Монреале перед саммитом ЕС и Канады. Ее цитирует ТАСС.

    Глава Еврокомиссии призвала к сотрудничеству Брюсселя и Оттавы в сфере критических ресурсов, подчеркнув важность нарастающих канадских поставок кобальта, лития, никеля и графита. Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия по развитию искусственного интеллекта, военной поддержке Украины и совместному противостоянию России в Арктике.

    Ранее Германия и несколько других стран Евросоюза настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита.

    В базовых документах блока такой статус не фигурирует и процедуры для его предоставления не существует, однако Еврокомиссия полагает, что вопрос может быть решен без внесения изменений в договоры, требующих ратификации и референдумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе на саммите в Монреале.

    На прошлой неделе глава Еврокомиссии столкнулась с сопротивлением Германии, Франции и ряда других стран ЕС из-за попыток оформить для Канады этот статус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради отстаивания суверенитета объединения на мировой арене.

    29 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратился к руководству британского издания Financial Times с требованием исправить публикацию о недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В опубликованной 27 октября статье утверждалось, что российский лидер якобы посвятил большую часть времени лекциям о средневековой славянской истории вместо обсуждения путей завершения конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

    «Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», – заявил Стере.

    Политик подчеркнул, что участникам беседы было предоставлено равное количество времени для высказывания своих позиций. Он отметил, что российский лидер детально представил анализ событий с 2014 года по настоящее время.

    При этом британское издание категорически отказалось вносить изменения в материал и устранять допущенную фактическую ошибку, пишет норвежская газета VG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту беседу очень важной для России.

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    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    28 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело фон дер Ляйен

    Политик Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытках замять дело фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейская прокуратура намеренно пытается похоронить расследование махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин от коронавируса.

    Французский политик выразил уверенность в том, что прокуратура Евросоюза не заинтересована в реальном расследовании уголовного дела о закупке препаратов, в котором главным фигурантом выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    «Это просто за гранью реальности: Урсула фон дер Ляйен <…> должна быть в самом центре грандиозного скандала PfizerGate – госзакупка опасных и бесполезных «вакцин» на 35 млрд евро! И что же? Ее даже не допросила «Европейская прокуратура», которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить», – написал Филиппо.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава ЕК до сих пор не явилась для дачи показаний по этому делу. В настоящий момент европейская прокуратура изучает детали ее переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о масштабных поставках вакцин.

    Политический скандал PfizerGate разгорелся после того, как Еврокомиссия отказалась предоставить общественности доступ к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19 и незаконно сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Соглашения на 2,7 млрд евро были заключены в 2020 и 2021 годах под личным контролем фон дер Ляйен. В рамках этих договоров планировалось закупить более 3 млрд доз вакцин еще до завершения их клинических испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил от Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин.

    В августе прошлого года переписка главы Еврокомиссии с руководителем Pfizer была удалена из-за признания неважной для хранения.

    В мае 2025 года суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке препаратов против коронавируса.

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    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

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    28 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Словакия подписала соглашение с американской Westinghouse о новом блоке АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подписании соглашения с американской компанией Westinghouse об оказании инженерных услуг для проекта нового энергоблока АЭС.

    Словацкая атомная энергетическая компания Jess и госкомпания по обращению с радиоактивными отходами Javys подписали предварительный договор с американской Westinghouse. Документ касается оказания проектно-инженерных услуг, передает РИА «Новости».

    «Это первый технический документ, который позволит компании Westinghouse точно установить, в каком состоянии площадка, где мы находимся, какие есть разрешения», – сказал Фицо.

    Премьер-министр назвал подписание документа маленьким, но очень важным шагом и добавил, что теперь процесс ничто не остановит.

    В январе Братислава и Вашингтон заключили соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Ожидается, что полноценный контракт с Westinghouse о строительстве нового блока будет подписан в 2027 году. Сейчас в Словакии действуют две атомные станции, созданные при участии советских и российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    На прошлой неделе Фицо сообщил о достижении страной полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией благодаря атомным станциям.

    Летом Братислава выразила готовность поддержать Будапешт аварийными поставками электричества из-за риска остановки венгерской АЭС.

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    28 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

    МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со столкновением скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

    Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

    В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

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    29 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Rapporteur: Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Финляндии обратились к Еврокомиссии с просьбой освободить страну от новых правил Евросоюза, запрещающих разведение американских норок.

    Запрос был направлен в начале октября и охватывает 134 звероводческие площадки, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    По состоянию на 2022 год меховая отрасль обеспечивала работой 540 человек в стране. При этом меховые аукционы приносят сотни миллионов евро. В частности, финская компания Saga Furs отчиталась о сделках на сумму более 680 млн евро.

    Евросоюз включил американскую норку в список инвазивных чужеродных видов в 2025 году. С 7 августа 2027 года на территории объединения будут ограничены содержание, разведение и продажа этих животных. Дания решила не запрашивать исключение, положив конец отрасли в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз.

    В прошлом месяце группа парламентариев потребовала от Еврокомиссии полностью запретить разведение животных ради меха.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Полянский удивился вере Европы в сказку о победе над Россией

    Постпред при ОБСЕ Полянский удивился вере Европы в сказку о победе над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны продолжают верить в возможность победить Россию, при этом у них нет внятной стратегии в украинском конфликте, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Стратегия России в украинском конфликте «понятна и логична», в то время как стратегия европейских стран остается неясной, передает ТАСС.

    «Позволять [Владимиру] Зеленскому узурпировать власть и дальше, отправляя при этом на убой всех своих граждан и нарушая их элементарные права? Подбросить еще деньжат коррумпированной украинской верхушке, вынув их из карманов собственных граждан, выходящих сегодня на улицы на акции протеста? Напичкать Украину новым оружием, которое расползается по миру и уже начинает стрелять в самих европейцев?» – задался вопросом Полянский.

    По его словам, непонятно, зачем европейцы все это делают. «Чтобы победить Россию? Вы в эту сказку по-прежнему верите?» – обратился он к коллегам по ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном игнорировании европейскими странами бесправия жителей Украины.

    Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе.

    На прошлой неделе Полянский сообщил о приверженности России дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

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    29 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России обернется в первую очередь наказанием для самих европейских стран, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что европейские политики ранее подчеркивали, будто санкции направлены не на российский народ, а на изменение внешнеполитического курса России.

    «Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации – кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

    Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил об отсутствии планов зеркального ответа на ужесточение визового режима Евросоюзом.

    В начале месяца глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество туристических виз для россиян и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

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    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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