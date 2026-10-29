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Глава ЕК пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям
Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии и ряда других европейских государств.
«Из-за географии Канада не может стать полноправным членом ЕС, но мы все хотим поднять отношения на самый высокий уровень. Поэтому мы обсуждаем идею сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом Евросоюза. Идея проста – ассоциация без вступления», – заявила фон дер Ляйен в Монреале перед саммитом ЕС и Канады. Ее цитирует ТАСС.
Глава Еврокомиссии призвала к сотрудничеству Брюсселя и Оттавы в сфере критических ресурсов, подчеркнув важность нарастающих канадских поставок кобальта, лития, никеля и графита. Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия по развитию искусственного интеллекта, военной поддержке Украины и совместному противостоянию России в Арктике.
Ранее Германия и несколько других стран Евросоюза настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита.
В базовых документах блока такой статус не фигурирует и процедуры для его предоставления не существует, однако Еврокомиссия полагает, что вопрос может быть решен без внесения изменений в договоры, требующих ратификации и референдумов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе на саммите в Монреале.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии столкнулась с сопротивлением Германии, Франции и ряда других стран ЕС из-за попыток оформить для Канады этот статус.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради отстаивания суверенитета объединения на мировой арене.