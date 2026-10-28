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    Звонок Путину расколол Европу
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 18:07 • Новости дня

    Бывший министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе

    ABC: Экс-министр занятости Испании Баньес погибла в железнодорожной катастрофе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

    О гибели экс-министра в аварии сообщает газета ABC со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». По информации телеканала Antena 3, Баньес находилась в одном из поездов, попавших в аварию, с ней не удавалось связаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телеканал RTVE сообщил о возможной остановке одного из поездов перед столкновением.

    По предварительным данным, причиной столкновения двух скоростных поездов в провинции Толедо стала человеческая ошибка.

    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    28 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за своего недовольства телефонными переговорами европейских политиков с президентом России.

    Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    27 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Кремле оценили разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

    Песков назвал важным разговор Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – приводит ТАСС заявление Пескова Первому каналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере.

    В ходе беседы с представителями Европы президент России выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве.

    Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности Владимира Путина, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере провести при необходимости новые переговоры.

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    28 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на отметке 1122,2 доллара за тысячу кубометров. К 9:50 мск показатель вырос до 1125,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1108,1 доллара, передает РИА «Новости» данные лондонской биржи ICE.

    Отметки в 1100 долларов цены на газ впервые с 2022 года достигли в понедельник. Значительное удорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В сентябре цены на газ впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов. Средняя цена прошлого месяца составила 897,1 доллара – на 20% выше уровня августа.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. С начала работы европейских газовых хабов в 1996 году столь устойчиво высоких цен не наблюдалось до 2021-2022 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов.

    В понедельник они преодолели эту отметку впервые с конца 2022 года.

    На прошлой неделе котировки поднялись выше 1050 долларов.

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    28 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Правящая коалиция Польши подготовила отстранение президента Навроцкого

    Сейм Польши подготовил отстранение Навроцкого из-за скандала с сутенерством

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая коалиция Польши готовится запустить процедуру отстранения президента Кароля Навроцкого из-за обвинений в причастности к криминальным структурам.

    Поводом для инициативы послужил очередной виток скандала вокруг информации о якобы занятии политика сутенерством в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте, передает РИА «Новости».

    «Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», – заявил один из депутатов сейма. По его словам, парламентарии считают Кароля Навроцкого недостойным поста из-за постоянных криминальных историй, участия в фанатских драках и публичного употребления снюса.

    Сторонники отстранения рассчитывают на поддержку не только коалиции премьер-министра Дональда Туска, но и депутатов движения «Развитие плюс» бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого. При этом ожидается, что лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попытается защитить главу государства.

    Прямой импичмент в польском законодательстве не предусмотрен. Процедура начинается с привлечения к Государственному трибуналу, для чего необходимо подать заявление со 140 подписями и получить согласие двух третей от списочного состава парламента.

    В случае утверждения решения сеймом глава государства временно отстраняется от обязанностей, а окончательный вердикт выносит Государственный трибунал. Кароль Навроцкий занимает свой пост с августа 2025 года, в настоящее время он судится с журналистами из-за расследования о своих связях с криминалом.

    В апреле президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью.

    На сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом Польши.

    Польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.


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    28 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Выросло число погибших при крушении поездов в Испании

    Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 64

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо погибли 64 человека, сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе.

    Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании возросло до 64, сообщил Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе газете ABC, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сенат Испании приостановил работу из-за столкновения поездов. Предварительной причиной катастрофы названа человеческая ошибка.

    Российское посольство выразило соболезнования в связи с трагедией.

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    28 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Дмитриев сравнил политику Европы с финишем разбитых машин NASCAR

    Глава РФПИ Дмитриев сравнил политику стран Европы с финишем разбитых машин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил политику европейских стран с финишем разбитых гоночных машин NASCAR.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсети видеоролик с гонки NASCAR Cup Series, на котором один из автомобилей достигает финиша перевернутым, пишут «Вести».

    «Страдающие европейские страны должны найти способ покончить со своей неправильной политикой (точно так же, как пострадавшие автомобили NASCAR финишируют здесь)», – подчеркнул Дмитриев.

    К публикации также добавлен фрагмент интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видеоролике глава государства охарактеризовал как перебор попытки возложить на Россию ответственность за внутренние беспорядки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.

    В тот же день Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

    Ранее глава РФПИ указал на попытки Европы выставить Россию пугалом и безосновательно обвинить ее в собственных трудностях.

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    28 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Норвежский суд оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

    Суд в Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    Суд в Норвегии оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», пишет РИА «Новости». «Жалоба треста «Арктикуголь» на исполнительный арест и требование о последующем устном разбирательстве отклоняются», – говорится в решении.

    Судно было арестовано на Шпицбергене в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Дополнительные слушания по делу прошли в норвежском суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России сообщило о возможных сроках оглашения решения норвежским судом по делу об аресте научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    В середине месяца суд в Норвегии отложил принудительную продажу российского судна.

    Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

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    28 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Автоконцерны Японии испугались новых правил Евросоюза для электромобилей

    NHK: Японские автопроизводители опасаются новых правил ЕС для электромобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планируемых в Евросоюзе правил, предоставляющих приоритет машинам европейской сборки.

    Японские автоконцерны ожидают трудностей из-за обсуждаемых в Европе мер поддержки автопрома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Власти Евросоюза намерены предоставлять право на субсидии и участие в государственных закупках исключительно электромобилям, произведенным на территории объединения. Подобные инициативы были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с компаниями из Китая.

    Детали новых правил пока обсуждаются, однако японский бизнес уже оценивает возможные последствия. Так, корпорация Toyota планирует расширить свой завод в Чехии, но в настоящее время продает в европейских странах автомобили японского и турецкого производства. Проблемы на европейском рынке могут возникнуть также у компаний Suzuki и Nissan.

    При этом представители Евросоюза подчеркивают наличие аналогичных защитных мер в самой Японии, ставящих в невыгодное положение европейских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пекин потребовал от китайских компаний отказа от сотрудничества с Брюсселем по делу о субсидиях.

    Весной Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба бизнесу из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В прошлом году газета Bild сообщила о разработке Еврокомиссией проекта закона об обязательной покупке электромобилей крупными фирмами.

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    28 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Европа провалила план по заполнению газовых хранилищ перед зимой

    Страны Европы смогли заполнить подземные хранилища газа к зиме лишь на 75%

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%, что стало самым низким показателем с 2011 года на фоне максимальных за четыре года цен на энергоносители.

    Европейские страны в конце октября продолжают закачивать небольшие объемы газа в подземные хранилища перед грядущими холодами на фоне высоких цен, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Ряд государств уже вторую неделю осуществляет отбор топлива, объемы которого превышают закачку, что знаменует постепенный старт отопительного сезона в регионе. К настоящему времени Европа смогла закачать лишь 51 млрд кубометров газа.

    По состоянию на 26 октября уровень заполненности европейских хранилищ оказался на 14,65 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет и стал минимальным за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах Евросоюза находится около 82,1 млрд кубометров топлива, что на 9,4 млрд кубометров меньше показателей прошлого года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Однако ведомство в надежде на очень теплую зиму готово снизить этот показатель до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила предупредил о серьезных вызовах для Европы из-за заполненности хранилищ менее чем на 80%.

    На прошлой неделе отбор газа из европейских запасов официально превысил закачку.

    Глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовую инфраструктуру региона после отказа от российских энергоносителей.

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    ЕК не исключила поставки газа из России в ЕС после урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что энергетические санкции будут действовать до завершения конфликта на Украине, однако не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа.

    В Брюсселе напомнили о словах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о сохранении ограничений до окончания боевых действий, передает РИА «Новости». «Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это», – подчеркнула Пиньо.

    При этом в Еврокомиссии не стали исключать и возобновление проекта «Северных потоков». По словам Пиньо, решение о судьбе газопровода не входит в компетенцию Европейского союза.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы обсуждать поставки топлива в Европу при наличии свободных объемов и заинтересованных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы возобновить экспорт европейским потребителям.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки топлива из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    28 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить 100 пилотов и 200 бортпроводников

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic готовится сократить около 100 пилотов и 200 бортпроводников в рамках массового сокращения штата.

    «Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic планирует сократить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников», – говорится в сообщении Латвийского профсоюза авиации, которое передает РИА «Новости».

    По данным профсоюза, с 31 октября сотрудники начнут получать уведомления о сохранении рабочих мест. Сокращению подлежат все должности бортпроводников на базе в Риге, за исключением тех, кто уже покинул компанию по собственному желанию.

    При отборе сотрудников AirBaltic использует внутренние списки эффективности и несогласованную с профсоюзом методику оценки.

    В начале октября портал Delfi сообщал о планах авиакомпании сократить до 700 человек из трехтысячного персонала. В середине сентября портал Press LV писал, что AirBaltic начала процедуру защиты от банкротства под контролем суда США.

    Авиаперевозчик находится в глубоком финансовом кризисе. По итогам 2025 года убыток компании составил 44,3 млн евро, а в первом квартале 2026 года достиг 70,1 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца национальная авиакомпания Латвии AirBaltic запланировала масштабные сокращения персонала.

    В прошлом месяце национальный авиаперевозчик страны подал заявление о банкротстве. В апреле AirBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Independent: Европу охватили студенческие протесты из-за роста стоимости жизни
    Independent: Европу охватили студенческие протесты из-за роста стоимости жизни
    @ IMAGO/BeckerBredel Fotografen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В странах Европы, от Франции до Албании и Сербии, набирают силу масштабные протесты молодежи, недовольной коррупцией, ростом стоимости жизни и отсутствием перспектив, пишет The Independent.

    Требования протестующих включают улучшение состояния школ, решение жилищного вопроса, а также протесты против коррупции и игнорирования интересов молодежи, пишет The Independent.

    В некоторых случаях мирные акции переросли в беспорядки. Во Франции были повреждены тысячи магазинов, а полиция применила водометы и светошумовые гранаты.

    Отмечается, что протесты уже принесли политические результаты: в Сербии студенческие акции способствовали поражению на выборах Александра Вучича. Волнения также затронули Албанию, где студенты выступили против правительства премьер-министра Эди Рамы, а в Германии запланированы новые демонстрации.

    По данным Европейского союза за 2025 год, молодые люди от 18 до 24 лет подвержены наибольшему риску бедности или социальной изоляции – 26,3%. При этом молодежь недовольна тем, что вынуждена нести финансовое бремя стареющего населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали протесты в Европе следствием завышенных ожиданий и деградации возможностей населения. В пятницу газета Politico спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности. На прошлой неделе премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Россию и Иран в инспирировании молодежных бунтов в Албании.

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    28 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования в связи с крушением поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Испании выразило искренние соболезнования родным и близким погибших при столкновении поездов в провинции Толедо и пожелало выздоровления пострадавшим.

    «Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении дипломатического представительства в Telegram.

    Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Испании в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей в районе станции Урда в провинции Толедо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском посольстве в Мадриде сообщили об отсутствии информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Испании.

    Сенат страны приостановил работу на два дня из-за железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли не менее 50 человек.

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    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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