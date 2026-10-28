Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Бывший министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе
ABC: Экс-министр занятости Испании Баньес погибла в железнодорожной катастрофе
В результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.
О гибели экс-министра в аварии сообщает газета ABC со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». По информации телеканала Antena 3, Баньес находилась в одном из поездов, попавших в аварию, с ней не удавалось связаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телеканал RTVE сообщил о возможной остановке одного из поездов перед столкновением.
По предварительным данным, причиной столкновения двух скоростных поездов в провинции Толедо стала человеческая ошибка.