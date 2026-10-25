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Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков
Президент Владимир Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.
Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».
«Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.
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