Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков

Tекст: Вера Басилая

Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

«Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.

Путин выразил удивление первоначальными обвинениями европейских лидеров в адрес США из-за протестов в странах Евросоюза.

Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам.