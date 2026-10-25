Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.0 комментариев
Иран сообщил об уничтожении американского дрона LUCAS
Иранская противовоздушная оборона сбила на юге страны американский беспилотник LUCAS, заявили в армейской пресс-службе.
«Американский беспилотник LUCAS был сбит и уничтожен огнем противовоздушной обороны армии... в небе над Бендер-Аббасом», – цитирует заявление РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности Исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.
В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек переход конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.