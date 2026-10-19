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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 20:02 • Новости дня

    Хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам

    Хуситы атаковали ракетами объекты Saudi Aramco и аэропорты в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы за минувшие двое суток нанесли серию ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    Йеменские мятежники атаковали военные базы и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Вооруженные силы Йемена <...> за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа.

    По его словам, ударам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу на западе королевства и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны, где в результате попаданий начались пожары.

    Кроме того, хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте, а также военно-морской лагерь и радиолокационные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В четверг мятежники пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по королевству.

    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    19 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    КСИР объявил о подорвавшемся в Ормузском проливе танкере-нарушителе

    КСИР заявил о подорвавшемся в Ормузе танкере-нарушителе

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что еще один нарушивший правила танкер подорвался на мине к югу от Ормузского пролива.

    «Танкер-нарушитель подорвался на морской мине к югу от Ормузского пролива, что привело к взрыву и пожару в машинном отделении судна. Судно, следовавшее на выход из Ормузского пролива, с момента отправления держало отключенными все системы позиционирования и навигации», – передает агентство Tasnim.

    В КСИР заявили, что инцидент произошел, когда танкер пытался пройти по несанкционированному южному маршруту, нарушая правила судоходства в Ормузском проливе.

    ВМС КСИР напомнили, что в отношении любых судов, следующих через Ормузский пролив или Персидский залив с отключенными системами навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера с 2 млн баррелей нефти 17 октября подорвались на морской мине. Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами.

    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.


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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Жертвами ракетного удара хуситов по лагерю в Йемене стали 40 человек

    Al Mashhad: В Йемене 40 человек погибли при ракетном ударе хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Не менее 40 человек погибли в провинции Шабва на востоке Йемена в результате атаки мятежников-хуситов на лагерь правительственных сил.

    Целью обстрела с использованием баллистических ракет стал тренировочный лагерь Аль-Алам, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Mashhad.

    В момент атаки на территории объекта проходили учения недавно сформированного батальона быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье шесть человек пострадали при атаке хуситов на саудовский город Наджран.

    В начале месяца мятежники атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

    Арабская коалиция обвинила хуситов в нападении на электростанцию в Медине.

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    19 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Количество погибших при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки бойцов движения «Ансар Алла» на тренировочный центр проправительственных сил на юго-востоке Йемена погибли десятки человек, еще свыше 200 получили ранения, сообщили местные власти.

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) обстреляло военный лагерь для подготовки новобранцев проправительственной армии на юго-востоке Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции Шабва.

    «По учебному центру имени мученика Ахмеда ас-Сулеймани было выпущено несколько баллистических ракет. По предварительным данным, в результате удара погибли более 53 новобранцев, еще свыше 200 человек получили ранения», – сообщили йеменские власти.

    Отмечается, что все пострадавшие были новобранцами сил внутренней безопасности провинции Шабва и проходили в центре военную подготовку и обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские власти сообщали о 40 погибших при ударе по лагерю.

    В начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

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    19 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Израильская армия приведена в повышенную готовность перед выборами

    Израиль повысил готовность армии перед выборами в парламент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, сообщили в армейской пресс-службе.

    Начальник Генерального штаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник совещание с командованием для оценки ситуации в сфере безопасности, передает ТАСС. «В начале совещания начальник Генерального штаба подчеркнул, что задача Армии обороны Израиля – обеспечить безопасное и своевременное проведение демократических выборов», – заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

    Отмечается, что армия «будет поддерживать высокий уровень бдительности и готовности на всех фронтах». В связи с этим для военнослужащих введено ограничение на отпуска, а в командных центрах увеличено присутствие старших командиров. Кроме того, на некоторые направления, включая Западный берег реки Иордан, будут направлены подкрепления.

    Выборы в Кнессет станут первыми с начала боевых действий в секторе Газа осенью 2023 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Израиле в конце 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

    Летом Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля.

    Весной бывшие премьеры страны объединились против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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    19 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Лавров: Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране, что Москва готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса вокруг Ирана.

    «Мы проанализировали ситуацию, которая сложилась в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана, вновь обозначили готовность нашей страны к оказанию содействия, поиска взаимоприемлемых развязок для выхода из этого рукотворного кризиса», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    Ранее Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    19 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Из-за атак на суда в Ормузском проливе заблокированы 6 тыс. моряков

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес заявил, что около 6 тыс. моряков оказались заблокированы в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда.

    Около 6 тыс. моряков остаются заблокированными в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда, пишет Fox News. По данным Financial Times, за последние две недели в этом районе нападению подверглись 24 судна.

    «Ситуация в международном судоходстве остается тяжелой и критической. Существует двойная блокада, и слишком много судов подверглось нападениям, особенно в последние дни», – заявил Домингес. Он призвал не подвергать моряков риску до получения гарантий безопасности.

    Заявление Домингеса прозвучало после обращения Ирана в IMO. Тегеран обвинил американских военных в использовании 16-го канала УКВ, предназначенного для сигналов бедствия, для запугивания иранских экипажей в Персидском заливе. В Центральном командовании ВС США ответили, что американские силы профессионально обеспечивают военно-морскую блокаду Ирана и предоставляют судам возможность выполнить требования.

    С начала конфликта 28 февраля IMO зафиксировала 100 подтвержденных морских инцидентов в регионе, в результате которых погибли 24 моряка. Домингес подчеркнул, что опасность усугубляется использованием поддельных судовых реестров и фальшивых флагов безответственными судовладельцами, пытающимися обойти ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива. В субботу в акватории зафиксировали рекордное число атак на суда. В среду СМИ написали об использовании Тегераном атак в проливе для влияния на выборы в США.

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    19 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Пентагон тайно закупил ракеты PrSM на фоне конфликта с Ираном

    Сухопутные войска США тайно заказали ракеты PrSM на 550 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне истощения запасов в ходе боевых действий против Ирана американские военные без публичного объявления заключили контракты на поставку дальнобойных ракет PrSM стоимостью около 550 млн долларов.

    Сухопутные войска США заказали партию ракет PrSM базовой модификации на сумму почти 539 млн долларов. Еще около 9,8 млн долларов в 2026 году добавили к ранее заключенным контрактам на предыдущие партии этих же снарядов, передает РИА «Новости».

    Ни новый заказ на поставку, ни последующее увеличение расходов не появились отдельным сообщением в ежедневной сводке Пентагона о крупных контрактах. Закупки проводились через действующий многолетний договор с Lockheed Martin, внутри которого военные оформляли отдельные запросы и изменения к ним.

    Производственный цикл занимает около трех лет, поэтому поставки ракет из новой серийной партии начнутся только в конце 2028 года. В августе американская пресса сообщала, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Соединенные Штаты практически исчерпали запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS.

    На 2027 финансовый год армия запросила почти 1,92 млрд долларов на закупку еще 1134 ракет PrSM. Всего США намерены приобрести 3986 снарядов базовой модификации. В сентябре Пентагон также сообщил о заключении контракта на 1,2 млрд долларов на поставку ракет второго поколения, способных поражать движущиеся морские цели.

    Ранее СМИ писали, что американская армия решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    До этого Соединенные Штаты закупили устаревшие снаряды для комплексов Patriot.

    В апреле Вашингтон резко увеличил закупки ракет Patriot.

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    19 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества

    Лавров обсудил с президентом Ирана Пезешкианом пути укрепления сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    Лавров обсудил с Пезешкианом пути развития двусторонних связей, а также региональную и международную обстановку, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимоотношений между Москвой и Тегераном. Особое внимание было уделено перспективам расширения совместного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Министр назвал число иранских студентов в российских вузах.

    Он также рассказал о перспективах сотрудничества двух стран по углеводородам.

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    19 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Госдеп призвал американцев к бдительности на Ближнем Востоке

    Госдеп: США призвали граждан к повышенной бдительности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность из-за боевых действий, которые ведут йеменские хуситы.

    США призвали своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, к повышенной бдительности в связи со сложной обстановкой в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

    В заявлении Госдепа отмечается, что боевые действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии включают нападения на гражданские аэропорты и другую инфраструктуру.

    «Необходимо учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении», – сказано в документе.

    В ведомстве добавили, что боевые действия могут быстро распространиться за пределы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности страны защитить Саудовскую Аравию.

    В прошлый четверг хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли более 15 человек.

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    19 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ: В секторе Газа в результате авиаудара ликвидированы три боевика ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газа в результате авиаударов трех членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, один из которых был командиром отряда.

    Израильские военные нанесли авиаудары по территории сектора Газа, в результате которых были убиты три вооруженных радикала из военного крыла ХАМАС, в том числе командир отряда, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    По данным военных, один из погибших занимался производством оружия и играл ключевую роль в работе производственного штаба организации, а другой состоял в инженерном батальоне ХАМАС.

    В пресс-службе подчеркнули, что радикалы готовили атаки на военнослужащих и мирных жителей, пытались восстановить военный потенциал движения и систематически нарушали режим прекращения огня. Представители армии добавили, что перед атакой приняли необходимые меры для снижения ущерба гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа.

    До этого израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа.

    Также Армия обороны Израиля уничтожила пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

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    19 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Лавров встретился с секретарем Совбеза Ирана

    МИД: Лавров встретился с секретарем Совбеза Ирана Мохсеном Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Встреча главы российского дипломатического ведомства и представителя иранской стороны состоялась в понедельник, сообщил МИД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров выразил готовность содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Глава дипломатического ведомства назвал число иранских студентов в российских вузах.

    Министр рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Тегерана по углеводородам.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    19 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию по событиям в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России Владимиру Путину и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    Пезешкиан в ходе встречи с Лавровым выразил благодарность Москве за принципиальный подход к недавним событиям в Иране, передает РИА «Новости».

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую демонстрировали в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава российского дипведомства Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи оценил прошедшие в Тегеране переговоры.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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