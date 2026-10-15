Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Reuters: Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам Саудовской Аравии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Повстанцы назвали угрожаемые объекты законными целями и охарактеризовали свои действия как возмездие за саудовские удары по Йемену. Они призвали международные судоходные компании, мирных жителей и рабочих эвакуироваться из саудовских аэропортов и нефтяных объектов, передает Reuters.

Заявление прозвучало после того, как в результате удара по штаб-квартире нефтяного гиганта Saudi Aramco в Дахране возник пожар на нескольких этажах. Кроме того, в субботу при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 13 человек. Саудовские власти закрыли воздушную гавань до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной хуситами по Эр-Рияду. На фоне эскалации конфликта представители Красного Креста заявили о резком росте числа жертв в Йемене, а Всемирная продовольственная программа предупредила о прекращении поставок гуманитарной помощи сотням тысяч жителей осажденного города Таиз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по Саудовской Аравии.

Сами повстанцы предупредили о возможных атаках по Эр-Рияду.

В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах на фоне эскалации конфликта.