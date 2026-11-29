Al Arabiya: Коалиция Саудовской Аравии ударила по порту Рас-Иса в Йемене

Tекст: Мария Иванова

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла по меньшей мере три авиаудара по порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Целями бомбардировки стали портовые причалы, в районе гавани прозвучали звуки взрывов. Военная операция началась сразу после того, как командование коалиции потребовало от мирных жителей срочно покинуть территорию порта.

Информацию об ударе подтвердило подконтрольное хуситам агентство SABA. По сведениям агентства, атаке подвергся стратегический нефтеналивной терминал.

Хуситы пригрозили нанести ответные удары по саудовским гаваням. Военный представитель мятежников Яхья Сариа заявил, что порт Джидды и другие порты Саудовской Аравии на побережье Красного моря станут целями в ответ на атаку. Сариа также призвал сотрудников немедленно покинуть эти объекты, а судоходные компании – вывести свои суда из портов королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. 17 ноября хуситы заявили о новых ударах аравийской коалиции по столице Йемена, которая находится под контролем «Ансар Аллах». В ответ мятежники вновь объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и призвали гражданских лиц не приближаться к саудовским аэропортам и объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные силы Йемена провели пять военных операций против международного аэропорта в Эр-Рияде и инфраструктурных объектов Саудовской Аравии.

В четверг хуситы атаковали порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии в ответ на удары по Ходейде.

В среду коалиция Саудовской Аравии нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.