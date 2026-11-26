Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
FT: Эр-Рияд может отложить форум о полезных ископаемых из-за атак хуситов
Министерство промышленности Саудовской Аравии может перенести крупнейший региональный форум Future Minerals Forum на фоне эскалации конфликта с йеменскими хуситами, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, организаторы форума Future Minerals Forum предупредили участников, что январское мероприятие, вероятнее всего, придется отложить из-за продолжающихся в регионе нападений, передает РИА «Новости».
По данным издания, участники прошлых конференций уже выражали намерение отказаться от поездки в Саудовскую Аравию из-за возросших рисков.
При этом организаторы подчеркнули, что форум не отменен полностью, а официальная информация о новых сроках его проведения будет опубликована позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы атаковали порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии в ответ на удары по йеменской Ходейде.
В среду Турция осудила атаку йеменского движения «Ансар Алла» на финансовый центр в Эр-Рияде.
В тот же день саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.