Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, организаторы форума Future Minerals Forum предупредили участников, что январское мероприятие, вероятнее всего, придется отложить из-за продолжающихся в регионе нападений, передает РИА «Новости».

По данным издания, участники прошлых конференций уже выражали намерение отказаться от поездки в Саудовскую Аравию из-за возросших рисков.

При этом организаторы подчеркнули, что форум не отменен полностью, а официальная информация о новых сроках его проведения будет опубликована позднее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы атаковали порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии в ответ на удары по йеменской Ходейде.

В среду Турция осудила атаку йеменского движения «Ансар Алла» на финансовый центр в Эр-Рияде.

В тот же день саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.