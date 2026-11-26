Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
Пекин призвал Евросоюз снять санкции с китайских компаний
Министерство коммерции КНР приветствовало исключение Евросоюзом китайской компании Yusha Group из санкционного списка, связанного с экспортным контролем в отношении России, и призвало Брюссель продолжить снятие ограничений с китайских предприятий.
«Китайская сторона приветствует отмену Евросоюзом санкционных мер в отношении соответствующей китайской компании», – цитирует заявление китайского министерства РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что такой шаг поспособствует созданию благоприятных условий для нормального сотрудничества между компаниями Китая и Евросоюза. В министерстве выразили надежду на продолжение исключения китайских компаний из санкционных списков.
Старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми заявил о решительном ответе Китая на включение Евросоюзом китайских компаний в антироссийские санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китай объявил о болезненных контрмерах в ответ на очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза.
В июне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Китая принять меры для защиты прав и интересов на фоне планов ЕС внести китайские компании в новый пакет антироссийских санкций.
В апреле министерство коммерции КНР выразило решительный протест из-за включения шести китайских предприятий в 20-й пакет антироссийских санкций.