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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    3 комментария
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    2 ноября 2026, 10:20 • Новости дня

    Работающие китаянки начали массово снимать номера в отелях ради сна

    SCMP: Работающие китаянки начали снимать номера в отелях ради отдыха от семей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае растет число работающих матерей среднего возраста, которые втайне от семей снимают номера в отелях на несколько часов, чтобы выспаться и отдохнуть от домашних обязанностей.

    Уставшие от работы и домашних дел китаянки все чаще бронируют гостиничные номера для одиночного отдыха, пишет South China Morning Post.

    Женщины используют это время, чтобы принять душ, поесть, почитать, посмотреть телевизор или просто поспать без перерывов. Одна из матерей рассказала в соцсетях, что потратила чуть больше 100 юаней за четыре часа свободы, и этот пост собрал около 20 тыс. лайков. Другая женщина из Чанши каждый четверг снимает номер на час, чтобы слушать рок-музыку и есть любимую лапшу, которую не одобряют дома.

    Согласно исследованию института Zhaopin за 2025 год, более трети работающих матерей в Китае тратят на домашние дела свыше двух часов в день, что значительно превышает показатели отцов. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Азии: в Японии открываются специальные ночные кафе для невыспавшихся матерей, а на Хоккайдо по воскресеньям работает пекарня с бесплатными комнатами отдыха для женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врач Екатерина Сулима рассказала о пользе гибкого графика и дополнительных дней отпуска для снижения страха работающих родителей перед выбором между семьей и карьерой.

    Летом в США доля пар с работающими полный день супругами впервые превысила половину от всех пар с детьми.

    31 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников

    Bloomberg: Пентагон закупает БПЛА тысячами против миллионов у России и Китая

    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США отстают от России и Китая по производству дешевых военных беспилотников, американские компании не смогут обеспечить выпуск нужного количества аппаратов в случае потенциального конфликта, пишут СМИ.

    Пентагон закупает дроны тысячами, тогда как китайские и российские производители выпускают их миллионами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Пытаясь наверстать упущенное, американские разработчики БПЛА сталкиваются с серьезными проблемами в цепочках поставок, быстро меняющимися требованиями на поле боя, а также со спецификой самого Пентагона», – говорится в сообщении агентства.

    Уточняется, что американское военное ведомство привыкло тратить на дорогостоящие подводные лодки и истребители, а не на дешевые беспилотники.

    США начинают производство дешевых БПЛА «практически с нуля», заявил представитель Пентагона, которого цитирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле представитель Пентагона рассказал о нахождении США на самом раннем и сложном этапе создания БПЛА.

    Летом американское военное ведомство запустило конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко прибыла в Китай

    Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

    В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    31 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Против бывшего главы китайской Sinopec начали расследование о коррупции

    Бывшего главу китайской Sinopec Фу Чэнъюя заподозрили в коррупции

    Tекст: Мария Иванова

    Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    Бывший председатель совета директоров китайской компании Sinopec Фу Чэнъюй попал под подозрение в коррупционных преступлениях. Фу Чэнъюй «подозревается в совершении серьезных нарушений дисциплины и закона», пишет ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    В настоящее время в отношении него ведется расследование. Фу Чэнъюй занимал пост председателя совета директоров компании с апреля 2011 по май 2015 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.

    Во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

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    31 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    В Китае вырос спрос на российские мясо и йогурты

    Спрос китайских потребителей на российские мясо и йогурты резко вырос

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил о смещении спроса в Китае в сторону уникальных продуктов питания из России.

    Спрос в Китае смещается в сторону качественных и уникальных российских продуктов питания, в том числе растут объемы поставок морепродуктов, йогуртов и кондитерских изделий, передает РИА «Новости».

    «Слова Михаила Мишустина о популярности российских брендов – это не просто дипломатичный комплимент, а отражение реального сдвига в структуре спроса. Китайский потребитель и промышленник все больше ориентируются на качество и уникальность российских товаров», – заявил Манкевич.

    Он уточнил, что наиболее динамичным сегментом стали продукты глубокой переработки, о чем свидетельствует рост товарооборота агропродукции между странами более чем на 30% за девять месяцев 2026 года. Если раньше доминировали зерно и масло, то теперь растет спрос на мясо, мясные продукты, морепродукты, йогурты и кондитерские изделия.

    Манкевич добавил, что китайские потребители также проявляют интерес к высокотехнологичной продукции и химии. По его словам, на рынке востребованы не только углеводороды, но и продукты нефте- и газохимии, лесопереработки, а также промышленное оборудование, продукция авиастроения, атомной отрасли и приборостроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз.

    Также глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в установлении нового рекорда в двустороннем торговом обмене по итогам года.

    Кроме того, главными темами II Российско-Китайского форума в Хабаровске стали перспективы расширения экспортной деятельности и укрепления транспортных связей.

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    31 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Доля зарубежных командировок россиян выросла

    Доля зарубежных командировок россиян за год выросла до 22%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля зарубежных командировок в общем числе деловых поездок россиян за последний год выросла до 22%, а главным направлением стал Китай.

    В среднем за последние пять лет на зарубежные поездки приходилось 16% всех командировок, а за последний год их доля выросла до 22%, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков онлайн-сервиса для организации командировок Smartway.

    За последний год на Китай пришлось 18% зарубежных деловых перелетов, на Казахстан – 14%, а на Турцию – 8%. География бизнес-поездок сместилась от Европы к Азии и странам ближнего зарубежья.

    В пятерку наиболее популярных зарубежных направлений также вошли Узбекистан (6%) и Белоруссия (5%).

    За последние годы география зарубежного бизнес-тревел существенно изменилась. Так, в 2021 году в десятку популярных направлений входили Италия, Германия и Франция.

    Зарубежные командировки становятся важной частью деловых процессов российских компаний, а география поездок отражает изменения в международных экономических связях. На первый план выходят направления, где у бизнеса сохраняются возможности для работы с партнерами, развития проектов и выхода на новые рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об упрощении поездок граждан благодаря обоюдному безвизовому режиму между Россией и Китаем.

    Также Москва и Пекин договорились продолжить работу по облегчению взаимных поездок.

    Кроме того, спрос россиян на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188%.

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    30 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Штайнмайер призвал Си Цзиньпина сократить торговый дефицит ФРГ с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине выступил за снижение дефицита в сфере двусторонней торговли.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине призвал сократить дефицит в двусторонней торговле, пишет ТАСС.

    «Мы стремимся к тесным торговым и экономическим связям друг с другом. Причем таким образом, чтобы они приносили долгосрочную выгоду обеим сторонам», – заявил Штайнмайер.

    Германия и Китай поддерживают высокодинамичные экономические отношения, отметил он. По его словам, при такой динамике «вполне естественно, что нам необходимо регулярно пересматривать рамочные условия». При этом президент ФРГ указал на возросший потенциал КНР, выразив уважение к успехам китайского развития. Также он заявил об общей ответственности двух стран за сохранение стабильности в мире.

    «Сегодня во многих уголках планеты мы видим, как международный порядок оказывается под давлением, как нарушаются правила и начинает доминировать право сильного», – сказал он, призвав Пекин к совместной работе над укреплением глобальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны экстремистских политических сил. Позже он признал наличие в обществе страны недоверия к политическому устройству государства спустя 36 лет после объединения.

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    31 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    В Китае нашли новые запасы золота, никеля и рения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае обнаружены новые запасы золота, никеля и рения, что привело к резкой переоценке стратегических полезных ископаемых, сообщает Министерство природных ресурсов страны.

    В Китае нашли новые запасы золота, никеля и рения. Это стало причиной резкой общенациональной переоценки стратегических полезных ископаемых. Прирост запасов золота и никеля эквивалентен 50 и 30 крупным месторождениям соответственно. Запасы рения увеличились более чем на 200%, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство природных ресурсов страны.

    Содержание галлия, индия, тантала и ванадия увеличилось на величину, эквивалентную более чем 10 крупным месторождениям. Это произошло после переоценки связанных с ними низкосортных и трудноразрабатываемых месторождений.

    Также в Китае обнаружена первая в стране аллювиально-озерная система с россыпным месторождением циркона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай за неполный год поставил рекорд по закупке золота.

    В апреле Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа на севере страны. А в прошлом году запасы тория на китайских месторождениях оценили на 60 тыс. лет.

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    30 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Из компартии Китая за коррупцию исключили 16 высокопоставленных генералов

    SCMP: В Китае из компартии исключили 16 генералов за коррупцию

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    Власти Китая раскрыли новые детали масштабной антикоррупционной кампании в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и оборонной промышленности. Решение об исключении высокопоставленных партийных деятелей было принято по итогам четырехдневного пятого пленума Центрального комитета 20-го созыва, пишет SCMP.

    В коммюнике по итогам заседания сообщается об исключении из партии 33 полноправных членов и кандидатов в члены ЦК, в том числе 16 старших генералов, расследование в отношении чиновников и руководителей завершено.

    Под следствием оказались генералы, ранее руководившие командованиями театров военных действий, руководители Главного управления Центрального военного совета КНР, а также бывшие главы ядерной, аэрокосмической и судостроительной отраслей страны. Беспрецедентная антикоррупционная чистка в вооруженных силах не показывает признаков ослабления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Китая включили в состав Политбюро сыгравшего ключевую роль в борьбе с коррупцией в армии генерала Чжан Шэнминя.

    Во вторник в Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию.

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    30 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Китай испытал запуск малозаметного беспилотника с десантного корабля

    Xinhua: Военные Китая испытали запуск беспилотника с корабля «Сычуань»

    Tекст: Мария Иванова

    Моряки Народно-освободительной армии Китая успешно протестировали запуск и посадку тяжелого малозаметного беспилотника «Гунцзи-21» с универсального десантного корабля «Сычуань».

    Моряки Народно-освободительной армии Китая успешно протестировали запуск и посадку тяжелого малозаметного беспилотника «Гунцзи-21» с универсального десантного корабля «Сычуань», передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Испытания знаменуют прорыв в развитии десантных кораблей КНР. Они демонстрируют возможность военно-морских сил запускать и сажать беспилотные летательные аппараты с фиксированным крылом с крупных морских боевых платформ.

    «Гунцзи-21» представляет собой палубный тяжелый малозаметный разведывательно-ударный беспилотник. Его длина составляет 12,2 метра, а ширина достигает 14,4 метра.

    Корабль «Сычуань» спустили на воду в Шанхае в декабре 2024 года. Его максимальное водоизмещение превышает 40 тыс. тонн, а полетная палуба занимает всю длину судна. Это первый китайский корабль типа 076, оснащенный электромагнитной катапультой и аэрофинишером. Он предназначен для десантных и дальних морских операций и может нести беспилотники с фиксированным крылом, вертолеты и десантную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский портал The War Zone сообщил о постройке в Китае второго специализированного корабля для развертывания подводных беспилотников.

    В прошлом году издание Pengpai проинформировало о начале первых ходовых испытаний универсального десантного корабля «Сычуань».

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    1 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Китае ужесточили контроль за активами чиновников и бизнесом их родственников

    Компартия Китая усилила проверки имущества чиновников и бизнеса их семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить проверки имущества руководящих кадров и ужесточить контроль за предпринимательской деятельностью их родственников.

    Текст решения ЦК КПК по вопросам продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления был опубликован на сайте правительства КНР, передает РИА «Новости».

    «Совершенствовать систему декларирования личных сведений руководящими работниками, проводить проверки в тех случаях, когда активы или расходы семьи явным образом превышают ее обычные доходы», – говорится в документе.

    В решении также подчеркивается необходимость усиления систематического контроля за предпринимательской деятельностью супругов и детей китайских чиновников. В январе председатель КНР Си Цзиньпин сравнил коррупцию с преграждающим путь развития партии тигром и призвал решительно искоренять взяточничество в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая включили в состав Политбюро генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней антикоррупционной кампании в высшем военном руководстве страны.

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    30 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Китай выступил против гонки вооружений в космическом пространстве

    МИД КНР призвал разработать международные документы для мира в космосе

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин решительно выступает против милитаризации околоземной орбиты.

    Китай призывает мировое сообщество путем переговоров разработать правовые механизмы для поддержания прочного мира и общей безопасности, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно выступает за мирное использование космического пространства, поддержание безопасности в космосе и содействие построению Сообщества единой судьбы человечества в космосе», – заявил Го Цзякунь.

    С 2017 года Пекин совместно с другими странами ежегодно представляет в Первый комитет Генассамблеи ООН две резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений и неразмещение первыми оружия на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Китаем и Россией способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    На прошлой неделе правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В мае Москва и Пекин выразили решительный протест против любых попыток применения силы в отношении космических объектов.

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    30 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    В Xpeng заявили о преимуществе китайских летающих автомобилей над Tesla

    SCMP: В Xpeng назвали свои летающие автомобили коммерчески жизнеспособнее Tesla

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разработанные китайскими компаниями летающие автомобили в большей степени подходят для коммерческого использования, чем Roadster от Tesla, заявил соучредитель дочерней компании Xpeng Aridge Ван Тан.

    Ван Тан отметил, что китайские компании использовали технологии, отличные от Tesla. Хотя кувырок Roadster в воздухе и успешное приземление во время недавней трансляции впечатляют, реактивная конфигурация машины потребовала баллонов высокого давления. По словам эксперта, это серьезно ограничило количество мест в салоне и условия применения, пишет South China Morning Post.

    Кроме того, время полета Roadster ограничено несколькими секундами из-за быстрого расхода давления холодного газа. При этом аппарат Xpeng может оставаться в воздухе около 20 минут. «Я думаю, что в будущем [Roadster] может не служить транспортным средством для авиаперелетов. Но то, что мы разрабатываем, как предвидится, сможет летать более длительное время и станет жизнеспособным видом транспорта», – заявил Ван.

    Главной причиной он назвал использование иных технологий. Aridge применила в своем летающем автомобиле несколько несущих винтов, что позволило ему зависать в воздухе, а батарея высокой плотности обеспечила более длительный полет.

    Аппарат Land Aircraft Carrier от Xpeng, сочетающий в себе воздушное судно и внедорожник в качестве источника питания, может применяться не только для экскурсий, но и для аварийно-спасательных работ и обслуживания морских ветроэлектростанций или нефтяных платформ.

    Ван ожидает, что в будущем время полета аппаратов Xpeng увеличится по мере роста плотности энергии батарей и совершенствования легких материалов. Он назвал это «самым большим отличием» от Roadster компании Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле китайский разработчик летательных аппаратов E-Hawk показал на выставке в Шанхае первый футуристический аэромобиль-бабочку EFC 1200.

    В январе South China Morning Post сообщила о подготовке китайскими производителями летающих автомобилей первых серийных поставок в 2026 году.

    В ноябре прошлого года китайский производитель электромобилей Xрeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южном Китае.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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