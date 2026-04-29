Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа
Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.
«В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.
Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».
Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.
