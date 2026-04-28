В Туапсе собрали свыше 7 тыс. кубометров загрязненного мазутом грунта
Специалисты продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов после ударов украинских беспилотников, увеличивая группировку задействованных сил и техники.
В Туапсе в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси, передает РИА «Новости».
По данным оперативного штаба Краснодарского края, к работам привлечены около 360 человек и более 60 единиц техники.
«В Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников украинского режима. Уже собрали и вывезли 7,27 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси», – заявили в оперштабе. Отмечается, что отходы собирают в специальные контейнеры для последующей утилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти направили 164 специалиста для ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
Рабочие убрали более 2,5 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.
Оперативный штаб Краснодарского края успешно локализовал разлив топлива в местной реке.