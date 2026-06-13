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Власти Афганистана усилили охрану Герата после протестов женщин
В городе Герат женщины отказались от новых акций протеста после разгона митинга с жертвами и массовыми задержаниями за нарушение дресс-кода.
Жители афганского Герата отменили планы новой акции протеста на фоне стягивания военной техники и усиленных патрулей сил безопасности, передает France 24.
Ранее митинг против ужесточения ограничений для женщин был жестко разогнан, при этом, по данным группы экспертов ООН, погибли как минимум два человека и более 20 были ранены, тогда как полиция отрицала применение оружия.
Корреспондент AFP сообщил о бронемашинах и вооруженных полицейских на улицах, дополнительных блокпостах и сотрудниках спецслужб в гражданской одежде. «People gave up on the demonstration today to prevent more bloodshed,» – сказал 34-летний учитель, отметив, что передвижение по городу сильно затруднилось и атмосфера стала «очень плохой». Другой, 27-летний житель рассказал о многочисленных вооруженных патрулях и «ужасной» обстановке.
Поводом для протестов стала операция полиции нравов, начатая в субботу: десятки женщин задержали за отсутствие чадры или бурки. Миссия ООН в Афганистане UNAMA задокументировала арест не менее 30 женщин за выходные, среди них сотрудница больницы, работающая на Doctors Without Borders (MSF).
Врача, ее мужа и родственников освободили после подписания обязательства носить одежду, предписанную управлением по пропаганде добродетели и предотвращению порока, при этом MSF заявила, что «возмущена» задержанием своей сотрудницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Герате вооруженные талибы провели массовые облавы на женщин за нарушение исламского дресс-кода.
Миссия ООН по содействию Афганистану выразила серьезную обеспокоенность массовыми арестами и задержаниями женщин в этом городе за несоблюдение требований к одежде.
Власти Афганистана усилили контроль за исполнением закона о поощрении добродетели и предотвращении порока с жесткими нормами внешнего вида и поведения женщин.