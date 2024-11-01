Афганские власти ужесточили контроль за соблюдением закона о добродетели

Афганистан внедрил закон о добродетели с жесткими требованиями к женщинам и мужчинам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Афганистана усилили контроль за исполнением закона «О поощрении добродетели и предотвращении порока», который основан на шариате, сообщает РИА «Новости». Новый закон закрепляет требования к женщинам носить хиджаб и закрывать лицо вне дома, а мужчинам – отращивать бороды и участвовать в совместных молитвах. Также запрещается музыка в автомобиле и празднование Навруза и Ялды.

По данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), закон вводит новые ограничения, такие как запрет водителям перевозить женщин без сопровождения мужчины-опекуна. Теперь голоса женщин считаются интимными и не должны звучать в общественных местах. Также закон запрещает женщинам и мужчинам смотреть друг на друга, если они не знакомы.

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока будет следить за соблюдением закона. Инспекторы имеют право задерживать нарушителей на срок до трех суток. После введения закона проводятся семинары для ознакомления с его содержанием. Губернаторов провинций обязали создавать комитеты для обеспечения соблюдения закона.

UNAMA отмечает, что закон серьезно ограничивает права женщин и девочек, что подтверждается отказом таксистов перевозить их без опекуна. В некоторых провинциях сотрудники государственных учреждений обязаны следовать на работу и с работы только в сопровождении опекуна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, талибы запретили женщинам появляться на публике с непокрытым лицом, а также ранее талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека.