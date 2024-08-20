В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека
Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека Ричарду Беннету
Правительство Афганистана, где у власти находится движение «Талибан*» (запрещено в РФ), запретили въезд в страну спецдокладчику ООН по правам человека Ричарду Беннетту.
Как заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, власти Афганистана обвинили Ричарда Беннета в распространении ложной информации, передает ТАСС.
По словам Муджахида, Беннетт занимался «антиафганской пропагандой» и распространял «недостоверные сведения» о ситуации в республике.
Ранее президент России Владимир Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ