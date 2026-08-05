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Москвичка подожгла квартиру после визита судебных приставов
В столице женщина разлила горючую жидкость и устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов, сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Менжинского в Москве, сказал собеседник РИА «Новости».
К хозяйке квартиры пришли судебные приставы, после чего она решила устроить пожар.
«По предварительным данным, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и совершила поджог после того, как к ней пришли судебные приставы. Женщина госпитализирована, приставы не пострадали», – добавил он.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь уже ликвидирован. Пожилая москвичка получила сильные ожоги и была доставлена в институт Склифосовского для оказания медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница запада Москвы разбилась при прыжке из окна горящей квартиры.
В апреле пожилая женщина погибла в результате пожара на территории Внуково.
Ранее жертвами возгорания в многоэтажном доме на юго-западе столицы стали два человека.