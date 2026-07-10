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Попавший в ДТП автобус в Москве получил серьезные повреждения
В результате столкновения автобуса с «Газелью» на Нижегородской улице столицы пострадали 25 человек, а сам автобус получил серьезные повреждения кабины и пассажирской двери.
Пострадавший в аварии общественный транспорт получил серьезные повреждения кабины и пассажирской двери, передает РИА «Новости». Поврежденный автобус уже эвакуирован с места происшествия на Нижегородской улице.
Очевидцы аварии активно помогали пассажирам до прибытия оперативных служб. «Прохожие помогали вытаскивать людей из автобуса, все помогали», – рассказал один из свидетелей инцидента.
В столичном департаменте транспорта уточнили, что авария произошла из-за резкого маневра «Газели», которая подрезала автобус.
Мосгортранс намерен привлечь к ответственности водителя грузовика и потребовать полного возмещения ущерба за поврежденный автобус. Ведомство также пообещало оказать необходимую поддержку пострадавшим в оформлении документов для страховых выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в аварии на Нижегородской улице увеличилось до 25 человек. После столкновения с грузовым автомобилем пассажирский автобус врезался в рекламный щит.
В ноябре прошлого года на Ленинградском шоссе столицы произошло похожее столкновение маршрутной «Газели» и рейсового автобуса.