Первая гроза прошла на северо-западе Подмосковья и в Зеленограде

Tекст: Денис Тельманов

Первая за этот год гроза началась в северо-западной части Московской области и в Зеленограде, передает ТАСС. Сильный дождь идет вместе с громом и усилением ветра, небо затянуто темно-синими облаками.

Власти столицы ранее рекомендовали горожанам не укрываться под деревьями в непогоду и не парковать автомобили рядом с ними. По прогнозам синоптиков, грозовая активность сохранится в течение ближайших двух часов.

В Гидрометцентре РФ уточнили, что дожди в этот день приобрели летний характер – кратковременные, ливневые, сопровождающиеся местами грозами и шквалистым ветром.

Для Москвы и Подмосковья действует желтый погодный уровень до 21:00 мск, предупреждающий о возможной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе ожидается первая гроза сезона на фоне потока теплого воздуха с юго-запада, а температура может достичь 27 градусов.

В Москве во вторник прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 26 градусов.



