Суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды на Кубани
Организаторы кооператива «Сберегательный союз», действовавшего в Краснодарском крае, получили до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы по делу о хищении средств почти 1,2 тыс. вкладчиков.
Всего на скамье подсудимых оказались пятеро организаторов кредитного кооператива «Сберегательный союз», они были признаны виновными в мошенничестве с ущербом свыше 870 млн рублей, передает ТАСС.
Кооператив действовал на Кубани с 2014 по 2019 год, он предлагал жителям вложения под привлекательные проценты – около 13%. За это время жертвами финансовой схемы стали почти 1,2 тыс. человек.
Суд установил, что выплаты процентов по вкладам осуществлялись исключительно за счет новых привлеченных средств, что соответствует признакам финансовой пирамиды. Подсудимые получили различные сроки лишения свободы: Рафаэль Бабаев – девять лет 10 месяцев, Владислав Хачиян – семь лет, Юрий Пышин – четыре года и шесть месяцев, Оксана Гребенщикова – пять лет, Игорь Герасимов – четыре года и один месяц. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Для возмещения ущерба суд ранее наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 870 млн рублей. Организаторы на протяжении нескольких лет привлекали средства, используя разные названия – сначала «Мой вклад», позже «Сберегательный союз», однако основная схема работы не менялась.
Ранее в Якутии местных жителей осудили за хищение почти 23 млн рублей у 456 человек при организации финансовой пирамиды.
До этого в Петербурге вскрыли финансовую пирамиду, ее жертвами стали 200 человек, они потеряли порядка 600 млн рублей.