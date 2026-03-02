Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
В Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном
Лидер АдГ Вайдель предупредила о наплыве мигрантов после атаки на Иран
Берлин рискует столкнуться с повторением миграционной катастрофы десятилетней давности на фоне масштабной эскалации боевых действий в ближневосточном регионе, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
Власти ФРГ обязаны предотвратить повторение сценария 2015 года, к которому может привести эскалация конфликта, передает ТАСС.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила: «Из-за войны против Ирана Германии грозит новая волна беженцев с Ближнего Востока. Этого необходимо избежать любой ценой».
Политик подчеркнула, что правительство должно сделать все, чтобы ситуация вновь не вышла из-под контроля. Во время предыдущего кризиса в страну прибыли около 1 млн человек, и для их размещения пришлось перестраивать заброшенные школы и фабрики.
Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана 28 февраля, нанеся удары по крупным городам. Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников, а страны региона начали закрывать воздушное пространство.
Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.
Сообщалось, что премьер-министр Израиля оказал давление на президента США с целью смены власти в республике.