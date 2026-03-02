Лидер АдГ Вайдель предупредила о наплыве мигрантов после атаки на Иран

Tекст: Мария Иванова

Власти ФРГ обязаны предотвратить повторение сценария 2015 года, к которому может привести эскалация конфликта, передает ТАСС.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила: «Из-за войны против Ирана Германии грозит новая волна беженцев с Ближнего Востока. Этого необходимо избежать любой ценой».

Политик подчеркнула, что правительство должно сделать все, чтобы ситуация вновь не вышла из-под контроля. Во время предыдущего кризиса в страну прибыли около 1 млн человек, и для их размещения пришлось перестраивать заброшенные школы и фабрики.

Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана 28 февраля, нанеся удары по крупным городам. Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников, а страны региона начали закрывать воздушное пространство.

Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

Сообщалось, что премьер-министр Израиля оказал давление на президента США с целью смены власти в республике.