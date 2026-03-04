  • Новость часаИран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида
    Трамп ударил Мерца в Белом доме
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Стало известно о выборе нового верховного лидера Ирана
    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    4 марта 2026, 09:15 • Новости дня

    При авиаударе Израиля по ливанскому Баальбеку погибли пять человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять человек погибли в результате израильского авиаудара по жилому комплексу в городе Баальбек на востоке Ливана, передает национальное агентство NNA.

    Пять человек стали жертвами израильского авиаудара по четырехэтажному жилому зданию в Баальбеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное агентство NNA.

    По данным агентства, пострадали по меньшей мере15 человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и ищут троих пропавших без вести.

    Ранее военное крыло ливанского движения «Хезболла» сообщило о нанесении 14 ударов по позициям израильской армии. Эти атаки произошли на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем и спровоцировали очередной виток напряженности, несмотря на формально действующее с ноября 2024 года перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы». Армия Израиля вошла на территорию Ливана. В Ливане в результате ударов Израиля погиб 31 человек.

    4 марта 2026, 02:39 • Новости дня
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    4 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    «Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – заявил Акбарзаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Он также отметил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через Ормузский пролив невозможен.

    Ранее Акбарзаде сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    4 марта 2026, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о выборе сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала сына Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером Ирана, сообщил телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне.

    При этом официальные органы власти Ирана пока не делали никаких публичных заявлений по поводу назначения нового верховного лидера, пишет «Коммерсантъ».

    Во вторник в иранском городе Кум израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов, собирающихся выбрать преемника верховного лидера Ирана.

    Ранее сообщалось, что Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхеде. В воскресенье государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера в результате масштабной атаки Вашингтона и Тель-Авива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.

    4 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты в порту катарской столицы Дохи до утра 7 марта, сообщили двое российских туристов.

    «По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 по местному времени 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», – сказал собеседник РИА «Новости» из Челябинска.

    Мужчина уточнил, что на борту находятся его пожилая мать и внук. У семьи нет денег на отели, а российские карты в регионе не принимаются.

    Путешественники направили письмо дипломатам, которые включили их в список ожидания рейсов. Туристка Нина из Петербурга подтвердила, что людей выгоняют, а аэропорт закрыт.

    Ассоциация туроператоров России заявляла, что уровень угрозы для россиян в Катаре минимальный. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в ОАЭ туристов в гостиницах.

    3 марта 2026, 22:19 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана

    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи, сообщил представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин подтвердил факт нападения на стратегически важный объект недалеко от иранской столицы, передает ТАСС.

    «Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», – сообщил Дефрин в ходе брифинга.

    Ранее строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено из-за боевых действий.

    Росатом заявил о потере связи с руководством атомной отрасли Ирана.

    Официальный представитель МИД Ирана заявил, что во время ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

    3 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

    Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

    МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

    В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.

    4 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России с 117 гражданами, покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ведомстве отметили: «Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка», передает РИА «Новости».

    Пассажиров сопровождает команда врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Все они готовы оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

    Во вторник МЧС сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами.

    Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, включая меры поддержки пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные провели удары по стратегическим объектам в иранской столице, поражены командные пункты, заявили в Армии обороны Израиля.

    В ходе налета израильская авиация поразила командные центры иранских военных по всему Тегерану, указали в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    До этого израильские военные объявляли о проведении крупномасштабной волны ударов по иранской столице. Ранее израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    4 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке

    Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран заявил о проведении новой, 17-й по счету волны атак, выпустив более 40 ракет по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Удары по позициям противника были нанесены несколько часов назад, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Было запущено более 40 ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР поразил военные объекты США и Израиля в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Тегеран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке. ВВС Исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    3 марта 2026, 20:16 • Новости дня
    Захарова обвинила США и Израиль во лжи о правах человека после ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России отметила, что события на Ближнем Востоке выявили несоответствие западной риторики действительности.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, что продемонстрировало ложность западной риторики о защите прав человека, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке показала несостоятельность публичной и непубличной политики коллективного Запада в вопросах прав человека и демократических ценностей, передает ТАСС.

    «Эта ситуация, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, она еще раз подтвердила, что вся публичная политика, риторика и не публичная политика в том числе, которая выстраивалась, опять же, коллективным Западом в сфере прав человека, свободы слова, якобы демократических ценностей, – это все оказалось ложным», – заявила Захарова. По словам дипломата, действия западных стран противоречат декларируемым принципам свободы и демократии.

    Ранее Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД Германии по ударам США и Израиля по Ирану о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля.

    Также она выступила с критикой в адрес Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее слова о «новой надежде» для иранцев проявлением сатанизма. А Кремль указал на несоответствие действий США нормам международного права.


    3 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Лавров предупредил о тяжелых последствиях атак США и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия США и Израиля в отношении Ирана могут привести к тяжелейшим последствиям для всего Ближнего Востока, заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства особо отмечается, что «такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока».

    МИД подчеркивает, что эта позиция была однозначно подтверждена и на заседании Совета Безопасности ООН российским представителем.

    Ранее Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке. МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

    3 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    В Иране начались многотысячные митинги против ударов США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Массовые митинги в столице Ирана сопровождаются лозунгами против США и Израиля и проходят третий вечер подряд.

    Сотни тысяч жителей Тегерана вышли на улицы с осуждением недавних ударов США и Израиля, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, митинги проходят на центральных площадях города и транслируются в прямом эфире по национальному телевидению.

    Протестующие выражают поддержку властям страны и активно выступают против действий Вашингтона и Тель-Авива. Участники скандируют лозунги: «Ни компромисса, ни капитуляции», «смерть Америке», «смерть Израилю».

    Массовые демонстрации продолжаются уже третий день подряд, отмечается высокая активность горожан в вечернее время.

    Ранее жители почти 40 городов США вышли на акции протеста из-за военной операции против Ирана.

    В северных районах Пакистана установили трехдневный комендантский час из-за массовых протестов после событий, связанных с убийством иранского лидера Али Хаменеи.

    Около 100 человек приняли участие в манифестации у американского посольства в Риме, выразив солидарность с Ираном и Палестиной на фоне авиаударов.

    4 марта 2026, 01:05 • Новости дня
    Иран заявил о контроле над Ормузским проливом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом, сообщил заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.

    Акбарзаде заявил: «В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    Ранее Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив до улучшения ситуации.

