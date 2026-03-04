При авиаударе Израиля по ливанскому Баальбеку погибли пять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять человек стали жертвами израильского авиаудара по четырехэтажному жилому зданию в Баальбеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное агентство NNA.

По данным агентства, пострадали по меньшей мере15 человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и ищут троих пропавших без вести.

Ранее военное крыло ливанского движения «Хезболла» сообщило о нанесении 14 ударов по позициям израильской армии. Эти атаки произошли на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем и спровоцировали очередной виток напряженности, несмотря на формально действующее с ноября 2024 года перемирие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы». Армия Израиля вошла на территорию Ливана. В Ливане в результате ударов Израиля погиб 31 человек.