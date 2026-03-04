Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
При авиаударе Израиля по ливанскому Баальбеку погибли пять человек
Пять человек погибли в результате израильского авиаудара по жилому комплексу в городе Баальбек на востоке Ливана, передает национальное агентство NNA.
Пять человек стали жертвами израильского авиаудара по четырехэтажному жилому зданию в Баальбеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное агентство NNA.
По данным агентства, пострадали по меньшей мере15 человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и ищут троих пропавших без вести.
Ранее военное крыло ливанского движения «Хезболла» сообщило о нанесении 14 ударов по позициям израильской армии. Эти атаки произошли на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем и спровоцировали очередной виток напряженности, несмотря на формально действующее с ноября 2024 года перемирие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы». Армия Израиля вошла на территорию Ливана. В Ливане в результате ударов Израиля погиб 31 человек.