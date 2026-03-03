Армия Израиля вошла в Ливан

Израильская армия заняла приграничные позиции в южном Ливане

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла ряд позиций на ливанской территории для укрепления северного фронта, передает РИА «Новости». Военные заявили о необходимости усиления передовой линии обороны.

«Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рык льва» израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что работают над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части страны. ЦАХАЛ наносит целенаправленные удары по инфраструктуре «Хезболлы» с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения.

Напомним, накануне власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы».

В Ливане по состоянию на понедельник из-за ударов Израиля погиб 31 человек.